Une femme conduit sur une route en terre isolée, elle se retrouve face à 4 chiens négligés mais ravis d’être enfin aidés (vidéo)

En empruntant une route isolée, une jeune automobiliste ne se doutait pas que son trajet allait prendre une tournure bouleversante. Ce qu’elle a aperçu au détour du chemin poussiéreux l’a immédiatement poussée à s’arrêter, incapable de faire comme si de rien n’était. Une rencontre aussi inattendue qu’émouvante, qui allait changer plusieurs vies.

Le 24 janvier 2026, Alyssa Nolan, qui se fait appeler ”@shalyssaaa__” sur TikTok, était au volant de sa voiture et passait par une zone particulièrement reculée dans le sud de l’Etat de Géorgie (Etats-Unis), quand elle a fait une rencontre inattendue. Au beau milieu de la route en terre se tenaient 4 chiens.

Ces Goldendoodles étaient tout sauf terrifiés ou hostiles. Ils étaient même clairement heureux et soulagés de voir quelqu’un s’arrêter enfin et s’intéresser à eux. Qui sait combien d’automobilistes étaient passés par là et les avaient ignorés jusque-là.



@shalyssaaa__ / TikTok

Les 4 canidés étaient maigres et leur pelage en très mauvais état. Ils étaient très probablement ainsi livrés à eux-mêmes depuis des semaines, voire plus.

Alyssa Nolan savait que des chiens provenant d’élevages peu recommandables avaient déjà été abandonnés dans ce secteur. C’était donc aussi manifestement le cas de ceux qu’elle avait sous les yeux. Malgré ce qu’ils avaient enduré, ils se montraient extrêmement amicaux et remuaient constamment la queue.

@alyssanolan13 They are so matted up. They have fur covering their eyes. Nothing but skin and bones ???????? They all look so sick. We are going to try and keep them warm over the weekend. Nobody can help us with them until Monday. goldendoodle link in bi0 for the ones asking to help Apparently people are breeding golden doodles in this area and dumping them off if they don’t sell. ? Home - Phillip Phillips

Après avoir été secourus par la jeune femme, ils ont été pris en charge par un refuge local. Eux qui étaient affamés étaient bien contents de savourer leur premier véritable repas en sécurité et au chaud ce soir-là.

Leur sauveuse a craqué pour l’un d’eux !

Lavés et reposés, ils ont rapidement été proposés à l’adoption. L’un des quadrupèdes, une femelle, a même déjà découvert sa nouvelle maison 2 jours seulement après son sauvetage. Elle a, en effet, trouvé une famille aimante, qui n’est autre que celle d’Alyssa Nolan, comme nous l’apprend PetHelpful .. Sa bienfaitrice est tombée sous son charme dès leur rencontre, et la décision de l’adopter n’a pas été bien difficile à prendre. Elle l'a appelée Marlee.

A lire aussi : Un chien atteint d'arthrite se remet à jouer grâce aux encouragements de son ami chat qui lui montre la voie (vidéo)

Les 3 autres Goldendoodle secours par Alyssa Nolan continuent de recevoir soins, attention et amour au refuge en attendant de rejoindre, eux aussi, des foyers aimants et chaleureux pour toujours.