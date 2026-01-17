Après 7 ans d'attente au refuge, une mobilisation sur les réseaux sociaux fait sortir ce chien par la grande porte et sous les acclamations

Soutenu par des passionnés bien décidés à lui offrir une seconde chance, un chien longtemps ignoré a vu sa vie changer de la plus belle des manières. L’émouvante histoire d’Onyx prouve que l’espoir n’est jamais vain, même quand l’attente semble interminable.

Onyx est un croisé Pitbull de 9 ans, dont 7 passés au refuge Animal Charity of Ohio. Il avait du mal à intéresser les adoptants malgré toutes ses qualités.

Il était arrivé à la structure d’accueil située à Youngstown, en Ohio (Etats-Unis), en 2018 après avoir été sauvé de la maltraitance.



Taylor Gordon, photographe partenaire de l’association, avait été touchée par son histoire et s’était mise à la partager en postant de sublimes portraits réalisés par ses soins.

Le parcours d’Onyx avait également attiré l’attention de Joey Kinsley, alias Sir Yacht, un créateur de contenu et musicien très suivi sur les réseaux sociaux. Lui aussi s’était donné pour mission de mettre sa popularité au service du chien pour l’aider à se faire connaître.

“La définition classique d’un miracle de Noël”

C’est d’ailleurs lui qui a annoncé la merveilleuse nouvelle que tout le monde espérait apprendre, la veille de Noël, sur son compte Instagram. Onyx a, en effet, été adopté après toutes ces années d’attente. Il vit désormais dans le nord-est de l’Ohio au sein d’une famille aimante.

“La définition classique d’un miracle de Noël”, peut-on lire de la part de Sir Yacht dans sa publication que relaie People .

4 jours plus tard, Animal Charity of Ohio a partagé à son tour une vidéo montrant le chien le jour de son adoption, sortant littéralement du refuge par la grande porte : tapis rouge, haie d’honneur et applaudissements…

“Il va enfin savoir ce que signifie faire partie d'une vraie famille”

“Après avoir patiemment attendu pendant 7 ans son foyer définitif, Onyx a finalement quitté le refuge aujourd'hui”, se réjouit l’association.

“Cela a été un départ doux-amer, car son aboiement enthousiaste et sa personnalité exubérante vont nous manquer, mais nous sommes ravis pour lui, poursuit l’auteur du post. Il va enfin savoir ce que signifie faire partie d'une vraie famille.”

D’après ses adoptants, Onyx prend déjà ses marques et s’est adapté plus rapidement que prévu à son nouvel environnement.