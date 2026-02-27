De la fugue à la célébrité, on en sait un peu plus sur le chien-loup ayant eu droit à sa photo finish aux JO d'hiver

Une apparition aussi soudaine qu’insolite a suscité la surprise en pleine épreuve olympique, laissant athlètes, organisateurs et spectateurs stupéfaits. Derrière l'escapade inattendue du chien-loup se cache une histoire touchante que de nouveaux témoignages permettent enfin d’éclairer.

Nazgul n'aura passé que quelques minutes sur la piste de ski de fond de Tesero, lors des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina (Italie), mais c'était suffisant pour en faire une star. Nous vous parlions hier de son passage remarqué et nous en savons désormais un peu plus à son sujet grâce à un nouvel article du média italien La Stampa , paru le jeudi 19 février.

« Grâce à lui, je suis célèbre maintenant »

Le mercredi 18 février, ce Chien Loup Tchécoslovaque de 2 ans avait fait son apparition sur le tracé alors que les fondeuses Konstantina Charalampidou (Grèce) et Tena Hadzic (Croatie) étaient engagées sur les tout derniers mètres du sprint libre par équipe. Toutes 2 ont d'ailleurs livré leurs impressions à La Stampa concernant l'arrivée inattendue du canidé, bien que déçues de ne pas avoir pu décrocher leurs places en finale.

Si Tena Hadzic a confié avoir mépris le quadrupède pour un loup et « eu peur qu'il [la] morde », ce qui n'était clairement pas son intention, Konstantina Charalampidou, elle, a davantage apprécié l'arrivée de l'invité surprise. « Heureusement, il était très poli, a ainsi déclaré la skieuse grecque. Il a suivi la caméra dans la dernière ligne droite ; il était gentil et, par chance, il n’a pas perturbé la course. C’était amusant. Il m’a fait oublier la course, car elle ne s’était pas bien passée. Grâce à lui, je suis célèbre maintenant, alors je dois le remercier. »



USAsn News / YouTube

« C'est la chose la plus étrange qui nous soit arrivée »

Même si la question de la sécurité des concurrentes a évidemment été soulevée, notamment par l'expert en ski de fond Fredrik Aukland pour qui l'intervention du chien « aurait pu être catastrophique », l'épisode n'a pas eu d'impact sur les performances des athlètes et aucune n'était menacée, bien au contraire. De l'avis de tous, Nazgul s'est montré doux et amical avec tous ceux qu'il a rencontrés ce jour-là, à commencer par les membres de l'organisation qui n'ont eu aucun mal à la rattraper et le calmer.

« C'est la chose la plus étrange qui nous soit arrivée jusqu'à présent, a ainsi expliqué Giovanni Plano, responsable des opérations olympiques, à La Stampa. D'habitude, je regarde les courses depuis la salle du jury, car de cette façon, nous sommes en contact direct avec l'équipe médicale au cas où nous aurions besoin d'intervenir. La nouvelle qui nous est parvenue, c'est qu'il y avait un loup sur la piste. Et ça nous a tous choqués. »

« Il appartenait à un riverain qui était sorti se promener et s'est échappé, a poursuivi Giovanni Plano. Nous l'avons rattrapé, et son propriétaire est revenu peu après le récupérer ».



USAsn News / YouTube

A lire aussi : "Une nouvelle belle victoire" pour Alpha, le chien sauvé de la faim et des coups qui vit une seconde chance

« Il pleurait plus que d'habitude parce qu'il nous a vus partir »

Le maître, justement, s'est exprimé à son tour à propos de « l'exploit » de Nazgul. « Il a tout simplement disparu, il s'est enfui de la maison. C'est un chien très doux. Très têtu, très affectueux et très sociable. Il recherche toujours le contact humain. Il ne fait de mal à personne », a assuré son humain.

Ce matin-là, sa famille, qui réside dans un hôtel situé à proximité du parcours de ski de fond, était partie assister à une épreuve de biathlon. « Il pleurait plus que d'habitude parce qu'il nous a vus partir, et je pense qu'il voulait tout simplement nous suivre. Il recherche toujours la compagnie des gens », a ajouté son propriétaire.