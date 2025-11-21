Pensionnaire d’un refuge depuis plus de 2000 jours, Leo ne perd pas espoir de trouver un jour sa famille pour la vie (vidéo)

Dans certains refuges, il y a les anciens pensionnaires, ceux qui sont présents depuis plusieurs mois. Et puis il y a des toutous, si malchanceux, et qui attendent depuis tant d’années, qu’ils considèrent probablement les membres du personnel comme leur famille. Avec ses 5 ans et demi d’attente, Leo fait partie de ses grands oubliés de l’adoption.

Amanda Wilson est la directrice du refuge Bridge Home No Kill Animal Rescue de Blountville dans le Tennessee (États-Unis). Depuis qu’elle y travaille, Amanda s’est donnée pour mission de trouver un foyer permanent à ses pensionnaires les plus anciens . L’un de ses petits protégés présente néanmoins un réel défi pour la femme au grand cœur. Il s’agit de Leo, un beau toutou au pelage doré présent depuis plus de 2000 jours au refuge, soit 5 ans et demi sur une vie qui en compte 7 depuis le 30 septembre dernier.

Une des difficultés majeures pour Amanda est de trouver le foyer qui répondra aux critères de Leo. En effet, ce dernier ne s’entend pas avec tous ses congénères. De plus, il ne peut pas être placé dans une maison avec des chats ou des enfants trop jeunes. Autant de conditions qui limitent donc les chances de Leo de trouver sa famille pour la vie.

Pour autant, le canidé n’est pas dénué de qualités : il est propre, connaît les ordres de base, il adore se promener et supporte bien la laisse. Amanda précise même à Newsweek que Leo est très doué en voiture. Elle pense notamment qu’un chauffeur routier serait le maître idéal pour le toutou.



© RebeccaPepinWCYB / Facebook

Au-delà des difficultés à trouver le bon foyer candidat, on peut s’interroger sur un tel désintérêt pour Leo de la part des potentiels adoptants. Pourtant, le toutou est une véritable célébrité locale qui a même eu le droit à une présentation de son histoire dans une émission de télévision. Hélas, malgré une telle publicité, seule une personne s’est présentée pour recueillir Leo. Cependant, cette adoptante potentielle possédant déjà des petits chiens, sa candidature n’a pu être retenue.

Bien que ce pensionnaire de longue ne semble pas abattu par sa présence prolongée en refuge, des études tendent à montrer qu’un séjour trop long dans ces espaces confinés a tendance à provoquer chez les animaux des troubles du comportement. Croisons alors les doigts pour que Leo trouve enfin la famille qui lui correspondra et où il pourra s’épanouir pleinement.