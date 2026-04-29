Chien du sergent Anicet Girardin décédé en mission, Ros a été décoré lors de l'hommage national et sera remis à sa famille

A la suite de l’attaque ayant coûté la vie et blessé plusieurs militaires français au sud du Liban, on connaît désormais l'avenir du chien du sergent Anicet Girardin. Réformé après la disparition de son maître, Ros a été confié à sa famille, mettant fin aux incertitudes.

A l'émoi suscité par le décès du sergent Anicet Girardin, du 132e régiment d'infanterie cynotechnique basé à Suippes (51), s'ajoutait cette question : que deviendrait Ros, son fidèle compagnon canin avec qui il formait un binôme complice et performant ? La réponse a été fournie par son régiment, justement, qui a annoncé que le Berger Allemand allait rejoindre la famille du défunt.



132e régiment d'infanterie cynotechnique / Facebook

Le sergent Girardin laisse une compagne, également membre du 132e RIC, et un enfant de 2 ans.

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Un hommage national lui a été rendu le mardi 28 avril à la caserne où est basé le régiment, rapportait Paris Match . Lors de cette cérémonie s'étant tenue en présence de la ministre des Armées, Catherine Vautrin, et du chef d'état-major de l'armée de Terre, le général Pierre Schill, le grade de sergent a été attribué à Anicet Girardin. Il était caporal-chef avant cette promotion accordée à titre posthume.

Membre du 132e RIC depuis 10 ans

Anicet Girardin, 31 ans, faisait partie du 132e RIC depuis 2016. Il était spécialisé dans les missions de recherche et de détection d'explosifs aux côtés de Ros, son partenaire canin. Le binôme avait été envoyé le 23 janvier au sud du Liban pour intégrer la FINUL (Force intérimaire des Nations unies au Liban).



132e régiment d'infanterie cynotechnique / Facebook

Le 18 avril, une attaque menée « par un groupe armé », d'après le régiment, avait visé sa patrouille en pleine mission de reconnaissance d'itinéraire destinée à ravitailler une unité de Casques Bleus. Elle avait causé la mort de l'adjudant Florian Montorio et blessé le sergent Girardin ainsi que 2 autres soldats. Hospitalisé en France, il avait, hélas, succombé à ses blessures 4 jours plus tard, le mercredi 22 avril.

Ros officiellement réformé et remis à sa famille

« La nation s'incline devant le sergent Anicet Girardin », a déclaré la ministre des Armées lors de la cérémonie d'hier, citant un militaire « consciencieux, discret, d'une fiabilité absolue » et « apprécié de tous ». Un hommage national au cours duquel le défunt a également reçu la médaille militaire et la croix de la Valeur militaire avec palme de bronze. Par ailleurs, il a été fait chevalier de la Légion d'honneur.

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Armée de Terre / Facebook

Comme expliqué plus haut, Ros, qui s'est vu remettre la croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze, a pu rejoindre la famille de son maître après avoir été réformé.