Etre payé près de 1000 euros pour dire du bien de votre chien : le nouveau de job de rêve !

Photo d'illustration

Prendre part à des appels vidéo durant lesquels on est invité à parler de son chien et être payé 1000 dollars pour le faire. C’est ce que propose une organisation souhaitant effectuer une étude sur les habitudes des propriétaires canins, notamment en ce qui concerne l’alimentation de leurs compagnons.

Thank Your Vet est à la recherche de 3 volontaires pour une série d’appels vidéo au sujet de leurs chiens. Une mission rémunérée à hauteur de 1000 dollars US, soit 850 euros environ, comme le rapportait Newsweek ce mardi 24 août.

Sur son site web, Thank Your Vet se présente comme une organisation créée pour « fournir aux propriétaires de chiens les connaissances et les données nécessaires, afin de leur permettre d’offrir à leurs animaux la meilleure nourriture et répondre à leurs besoins alimentaires ».

Le job proposé consistera, pour les candidats retenus, à participer à 4 entretiens à distance répartis sur 2 semaines, durant lesquels ils seront appelés à parler de leurs chiens, de leur alimentation et de leur santé.

Des questions leur seront posées au sujet de la race de l’animal, le type de nourriture qu’il reçoit, ce qui les amenés à choisir cette dernière, s’ils ont l’habitude d’opérer des changements alimentaires et à quelle fréquence, ou encore s’ils lui donnent des compléments alimentaires.

Outre les 1000 dollars, les personnes choisies se verront offrir un assortiment d’échantillons de friandises, de supplémentations et de jouets pour chien.

« Comprendre l’état d’esprit du propriétaire canin moyen »

Thank Your Vet insiste sur le fait qu’elle ne souhaite collaborer sur cette étude qu’avec des maîtres « lambda », pas des professionnels du monde canin. « Ces personnes vont travailler avec notre équipe pour nous aider à savoir ce que le propriétaire canin moyen donne à manger à son chien, pourquoi il lui donne ce type de nourriture en particulier et d’autres aspects », précise l’annonce.

Celle-ci indique, par ailleurs, que le but de ces travaux est d’aider à « comprendre l'état d'esprit du propriétaire moyen en ce qui concerne la santé et l’alimentation de son chien ».

Les conditions pour y participer sont les suivantes :