Une chienne aveugle et son amie truie prennent la fuite et sont retrouvées le long d’une autoroute

Grosse frayeur pour la famille de Peppa et Amy. La première est une truie et la seconde sa meilleure amie, une chienne aveugle. Le duo a décidé de s’offrir une petite escapade, suscitant l’inquiétude de ses maîtres qui le cherchaient partout. Ils étaient loin de se douter que les fugitives marchaient le long d’une autoroute et étaient sur le point de s’inviter dans un magasin.