Un chien sénior et aveugle qui rêvait d'une vie meilleure après son abandon devant un refuge reçoit l'aide dont il avait besoin

Privé de la vue et d’une partie de l’audition, Goro n’en a pas perdu sa joie de vivre, ni son caractère affectueux pour autant. Ce chien sénior découvert attaché devant un refuge et souffrant de divers problèmes de santé a pu remonter la pente grâce aux soins apportés par ses bienfaiteurs. Il attend à présent de rencontrer la famille qui lui offrira la retraite heureuse qu’il mérite.

L’équipe de la SPA du Ramier à Montauban (82) avait récemment fait une triste découverte devant son refuge. Quelqu’un avait, en effet, abandonné un vieux Bull Terrier. Le quadrupède, qui répond au nom de Goro et est âgé de 14 ans, était attaché au portail de l’établissement, d’après La Dépêche du Midi.

L’animal victime d’abandon était mal en point. Il était maigre, souffrait d’une infection dermatologique et d’un trouble rénal. A la SPA montalbanaise, on a également constaté qu’il était aveugle et partiellement sourd.



Les chiens de la SPA de Montauban ramier / Facebook

Goro était « dans un état catastrophique, peut-on lire sur la page Facebook du refuge. Nous n’étions pas certains de pouvoir le sauver. Mais l'équipe s'est mobilisée pour lui donner soins, courage et amour pour qu'il s'accroche et s'en sorte ».

La détermination des nouveaux amis du Bull Terrier a porté ses fruits. A la faveur d’un mois de soins et d’attention, sa santé s’est considérablement améliorée. Il se rapproche de son poids normal et le traitement contre l’infection dermatologique donne de bons résultats.



Les chiens de la SPA de Montauban ramier / Facebook

« Malgré tout, Goro est un chien qui a encore la pêche, affectueux et joueur », assure l’auteur du post Facebook, qui souligne le « sacré mental » dont il fait preuve.

En quête d’une famille aimante

Il ne se laisse effectivement pas abattre, comptant notamment sur « son flair [qui] ne le trompe pas quand il s’agit de trouver de la nourriture ».

La SPA du Ramier est désormais en quête d’une famille aimante pour Goro. Le foyer idéal pour ce chien serait sans chat, pourrait inclure une chienne (on ne connaît pas son entente avec ses congénères mâles) et se situerait dans le Tarn-et-Garonne.



Les chiens de la SPA de Montauban ramier / Facebook

Par ailleurs, ses futurs maîtres doivent savoir qu’ils auront à lui prodiguer des soins réguliers : gouttes contre la sécheresse oculaire, traitement (fourni) pour la démodécie, alimentation adaptée à son problème rénal…

Goro est fin prêt pour un nouveau départ.