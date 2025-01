Une salle de cinéma ouvre ses portes aux chiens pour une projection au poil de "La Belle et le Clochard"

Nos amis à fourrure ont toujours excellé au cinéma. Kodi s’est récemment illustré dans « Le Procès du chien », ce qui lui a valu de remporter la Palm Dog Woopets 2024. Les autres exemples de performances canines mémorables sous la direction des plus grands réalisateurs ne manquent pas. Nos loulous sont tout aussi à l’aise de l’autre côté ; ils peuvent, en effet, montrer un grand intérêt pour les films. Ils ne manquent d’ailleurs pas de réagir à ce qu’ils voient à l’écran, comme le fait Kevin quand il regarde un documentaire animalier.

Et s’ils avaient la possibilité de profiter de ces moments non pas dans le salon, mais dans une salle de cinéma ? Eh bien, c’est désormais chose faite. 18 chiens ont, en effet, assisté à une projection de « La Belle et le Clochard », le grand classique de Disney, au cinéma Majestic Bastille, rapportait BFMTV le dimanche 19 janvier.

L’évènement a eu lieu le samedi 18 janvier. Les spectateurs étaient ravis d’avoir eu l’opportunité d’être accompagnés de leurs compagnons à 4 pattes, confortablement installés sur les fauteuils de la salle obscure ou allongés sur les travées.

Cette « séance Doggo Friendly » promue sur la page Facebook du cinéma situé boulevard Richard-Lenoir, dans le 11e arrondissement de Paris, a été un franc succès.

C’était une grande première pour les chiens qui n’avaient jamais eu accès à un tel endroit jusque-là. Ils ont été chaleureusement reçus, et leurs propriétaires ont même pu leur offrir des friandises inédites proposées dans un stand spécialement prévu pour l’occasion.

Une autre projection Doggo Friendly programmée

Sur les réseaux sociaux, les échos sont plus que positifs. Un petit tour sur le compte Instagram consacré à Klaus, Teckel miniature (« @klausi_from_paris »), offre un aperçu de la bonne ambiance qui régnait au cinéma ce soir-là.

Ruby, chienne de la modèle « @katarina_snezhko », semble avoir apprécié l’expérience, elle aussi. « Première séance de cinéma avec Ruby, ma chienne la plus aimée au monde, a ainsi écrit sa propriétaire. Un rêve de plus devenu réalité ! »

La réussite de cette initiative est telle qu’un nouveau rendez-vous est d’ores et déjà en préparation. Après « La Belle et le Clochard », ce sera au tour de « Beethoven » d’être projeté en présence des toutous cinéphiles.