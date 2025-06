Après avoir vécu 3 abandons en un an, un chien se voit offrir la vie qu'il mérite par un couple habitant 800 kilomètres plus loin

Malgré les coups durs et les déceptions, Murphy n’a jamais perdu sa bonne humeur. Ce chien ayant connu plusieurs adoptions ratées a enfin vu la chance lui sourire, son histoire étant devenue virale. Un couple n’a pas hésité à effectuer 9 heures de route pour l’adopter et lui faire découvrir sa nouvelle maison.

Un chien répondant au nom de Murphy était arrivé au refuge de la Humane Society of Catawba County, situé à Hickory en Caroline du Nord (Etats-Unis), en août 2023. Il était alors atteint de dirofilariose (maladie des vers du cœur) et était très maigre.

« Après avoir été soigné, il avait été rapidement adopté, mais malheureusement, il était revenu plus d'un an plus tard », raconte Kaitlyn Ewing, directrice des admissions dans cette structure d’accueil, au Charlotte Observer. Ses maîtres ne pouvaient plus s’occuper de lui en raison de leur âge avancé.

Par la suite, Murphy avait connu 2 autres adoptions et autant de retours au refuge. Malgré tout, sa joie de vivre était intacte.

« Kathy et John, du New Jersey, ont découvert l'histoire de Murphy et sont immédiatement tombés amoureux, peut-on lire dans un post récent partagé sur la page Facebook de la Humane Society of Catawba County. Ils nous ont assuré qu'ils lui accorderaient le temps, l'espace et la compréhension qu'il méritait. »

La distance n’a pas dissuadé la nouvelle famille de Murphy

Le couple en question habite près de Cape May dans l’Etat du New Jersey, à 800 kilomètres de Hickory. Une fois l’adoption officialisée, une dame prénommée Bethanie et ayant adopté son chien dans ce refuge s’est portée volontaire pour transporter Murphy au point de rendez-vous convenu avec les nouveaux propriétaires, à mi-chemin.



Humane Society of Catawba County / Facebook

Depuis, le chien de 7 ans coule des jours heureux auprès de ses humains. « Il est occupé à renifler sa nouvelle maison, à s'imprégner d'amour et à dormir tranquillement dans son nouveau fauteuil préféré », se réjouit l’auteur de la publication.

Kathy et John ont tout de suite cru en Murphy alors qu’ils ne l’avaient jamais rencontré. Malgré la distance, ils étaient déterminés à lui faire redécouvrir la joie et l’affection d’un foyer. Leur compagnon à 4 pattes, lui, profite pleinement de son nouveau départ dans la vie et leur apporte énormément de tendresse, comme pour leur témoigner sa reconnaissance.

