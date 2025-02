Née dans la rue puis martyrisée en refuge, cette chienne cherche désormais une famille qui saura l’aimer et la choyer pour le reste de sa vie

Bien souvent, les chiens qui arrivent en refuge sont des êtres brisés, traumatisés et parfois lourdement blessés… Pour Jade, née en Outre-Mer, la vie n’a pas été facile et malheureusement, son sauvetage aussi s’est avéré des plus perturbants. Aujourd’hui, la belle demoiselle cherche un foyer qui saura s’occuper d’elle comme elle le mérite.

Depuis 5 ans, Jade attend désespérément à la SPA de Thionville (en Moselle)... Arrivée tout droit des îles françaises, le chienne croisée berger a connu de nombreux malheurs sur sa terre natale. Dans un article publié par LorraineActu, on apprend que sa vie a été menacée à de nombreuses reprises et qu’un homme en particulier a pris un plaisir malsain à la maltraiter alors même qu’elle aurait dû être en sécurité à ses côtés. “Comme tant d'autres, l'histoire de Jade a commencé lamentablement. Elle a connu plusieurs mois d'errance, connaissant la faim, l'hostilité des humains et tous les dangers de la rue. Les habitants de son quartier menaçaient de la tuer. Pour quelle raison au juste ? On ne le saura jamais, on ne pourrait pas comprendre de toute façon…”, a expliqué la SPA de Thionville dans une publication Facebook.

© SPA de Thionville

Maltraitée et “menacée d’euthanasie”

Puis une lueur d’espoir est arrivée lorsque Jade a croisé la route d’une âme charitable qui l’a prise sous son aile. Pendant un petit moment, la chienne a connu le bonheur, jusqu’à ce que, croyant bien faire, son sauveur la dépose dans une association locale. “Hélas, ce n'était que le début d'une nouvelle histoire triste : celle qui a été renommée ‘Bad’ par un soigneur animalier indigne de ses fonctions est rapidement devenue une souffre-douleur... Menacée d'euthanasie, Jade devait partir à tout prix : direction la métropole !”, peut-on lire, toujours sur le même post Facebook. C’est donc lourdement traumatisée que Jade est arrivée en France, au refuge de Thionville.

5 ans d'attente...

Malheureusement, depuis ce jour, Jade attend car aucun potentiel adoptant ne semble s’intéresser à elle. “Dans 9 jours, cela fera 5 ans que l'équipe de La SPA a décidé que Jade ne s'appellera plus jamais ‘Bad’. Dans 9 jours, cela fera 5 ans que Jade vous attend…”, déplore le refuge. Désormais âgée de 7 ans, Jade va mieux mais garde des séquelles de son passé douloureux. “Elle recherche une famille sans enfant et sans autres animaux. Elle aura besoin d'un environnement calme, de plain pied, avec un accès à l'extérieur bien clôturé. Elle a également une santé fragile (otites chroniques, dysplasie, arthrose, hernies...) : ses adoptants devront être vigilants à ce sujet”, conclut le refuge avant de préciser qu’elle n’aime pas les manipulations mais qu’elle est très joueuse.