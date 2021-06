Deuxième « Rendez-vous de l’Animal en ville » : Mars Petcare s’engage pour l’adoption responsable et la lutte contre l’abandon

Le 3 juin dernier, 80 décideurs représentant 45 municipalités ont été conviés à réfléchir ensemble à des solutions pour améliorer l’intégration et le bien-être des animaux de compagnie en ville. Cette rencontre virtuelle, animée par Katia Renard, rédactrice en chef du magazine 30 millions d’Amis, a permis d'aborder 2 sujets d’importance et d’actualité : l’abandon et l’adoption responsable.

Mars Petcare, l’un des leaders du secteur des aliments préparés et produits d’hygiène pour animaux de compagnie, s’est une nouvelle fois démarqué en renforçant son engagement en faveur de nos compagnons à 4 pattes. Après un premier « Rendez-vous de l’Animal en ville » concluant, mettant en avant les conséquences de l’expansion de la Covid-19, Mars Petcare s’est tourné vers une problématique de grande ampleur : l’abandon.

Depuis le début de la pandémie, la vente et l’adoption de chiots et de chatons ont augmenté de plus de 30 %. Après un « retour à la vie normale », les défenseurs de la cause animale craignent un pic d’abandons lors de la période estivale.

« La France continue de se distinguer de ses voisins européens par son grand nombre d’abandons », déplore Mars Petcare. Ce fléau fait près de 100 000 victimes chaque année.

Créer un monde meilleur pour les animaux domestiques

Cette nouvelle édition des « Rendez-vous de l’Animal en ville » a eu pour objectif de rappeler que le choix de l’animal de compagnie doit être raisonné et en adéquation avec les ressources de son propriétaire. L’accès aux soins vétérinaires pour les citoyens les plus démunis constitue l’un des enjeux majeurs de la lutte contre l’abandon.

L’importance pour une ville d’être un territoire inclusif a également été soulignée. Les experts présents lors de l’entretien ont dressé un état des lieux du contexte législatif en vigueur, et des obligations réglementaires qui incombent aux municipalités. Certaines d’entre elles ont déjà mis en place des services dédiés au bien-être des chiens et des chats. La ville de Nice, par exemple, a créé des aires d’ébats dans lesquelles ils peuvent se mouvoir en toute liberté, sous le contrôle et la responsabilité des propriétaires.

Un autre fait marquant a été signalé par les intervenants : la création récente de l’Observatoire de la protection des animaux de compagnie. Ce dernier est composé de représentants des collectivités, d’experts, d'acteurs de l'identification et de la protection animale, de la société civile, ainsi que de vétérinaires. Leur but ? Recenser les abandons et identifier leurs causes. Les premiers avis et recommandations, qui seront rendus d’ici cet été, serviront à améliorer les politiques publiques en matière de lutte contre les abandons.

Ces divers dispositifs démontrent un véritable changement des mentalités, mais le combat n’est pas encore terminé.

Pour suivre l'intégralité du deuxième "Rendez-vous de l'Animal en ville", cliquez ici.