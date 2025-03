Ce poney adore porter son meilleur ami canin pour faire des balades et du saut

Non, Dally et Spanky ne s’entraînent pas pour un numéro de cirque ou de zoo. Si le toutou se retrouve fréquemment sur le dos du poney, c’est parce que les 2 adorent ces moments partagés. Ils ont commencé à faire cela naturellement et, depuis, ils ne se lassent pas de se promener ensemble.

Spanky, l’équidé, est entré dans la vie de sa propriétaire Francesca Carsen quand il avait 2 ans. Dans un article précédent, l'équipe rédactionnelle de Woopets avait expliqué qu'il était un animal assez difficile à éduquer, mais sa propriétaire a relevé le challenge. Le quadrupède était mieux dans ses sabots et vivait désormais en harmonie avec sa maîtresse. Quelques années plus tard, une autre boule de poils était venue rejoindre le foyer.

Francesca Carson / Facebook

Un drôle de numéro

Dally, un chien de petite taille, a été adopté par Francesca et a fait la connaissance de Spanky. Dès qu’il le voyait, il ne pouvait résister à l’envie de lui grimper sur le dos. Au départ, sa propriétaire était contre cela, car elle avait peur que son poney soit stressé : « Je le récupérais parce qu'à cette époque, il n'était pas particulièrement pas confiant. Je ne voulais pas mettre une personne sur lui, encore moins un chien », partageait-elle dans un témoignage relayé par Fox 10.

Dally n’en démordait pas et revenait constamment pour sauter sur le dos de Spanky. Finalement, Francesca a constaté que le canidé ne dérangeait pas son poney, au contraire. Celui-ci semblait totalement accepter la présence du petit quadrupède et était même apaisé quand il se trouvait sur son dos : « Je pense que cela l'a vraiment aidé, et il s'est habitué à ce qu'elle soit sur son dos et saute sur lui et cela l'a vraiment aidé à se calmer », partageait la femme.

Les animaux ont gardé cette habitude et passent d’ailleurs énormément de temps ensemble. Francesca est ravie de pouvoir assister à une telle amitié. Elle est aussi rassurée que chacun ait pu trouver sa place, harmonieusement. Depuis leur rencontre, les boules de poils se sont fait connaître et participent désormais ensemble à des concours.

De son côté, Francesca avait sorti un livre illustrant la belle amitié entre ses quadrupèdes, puis le récit a fini par être adapté au cinéma. Les amis sont devenus de véritables stars : « J'ai écrit un livre pour enfants sur une histoire vraie, puis Sony Pictures a fini par faire un film sur eux, une histoire hollywoodienne ». C'est ainsi qu'est né le film Les aventures de Dally & Spanky, apprécié par de nombreux cinéphiles !