En découvrant un oisillon orphelin dans le jardin, une chienne le sauve et l'aide à mener la vie heureuse dont il aurait été privé sans elle

Dans le regard de Promise, femelle Berger Australien, il y a plus que de la fidélité ; il y a de la douceur et de la bienveillance. Aux côtés de sa maîtresse Mary, elle a récemment sauvé une minuscule vie tombée du nid, celle d’un oisillon promis à une fin tragique. Une histoire tendre et inattendue, où l’amour et la ténacité ont défié les règles les plus strictes de la nature.