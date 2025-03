Ce Dobermann profite de sa nouvelle vie sans cancer grâce à une intervention chirurgicale complexe

Atteint d’un cancer, un chien appelé Calvin n’avait initialement pour seule option que l’amputation pour avoir une chance de rester en vie. Des vétérinaires ont toutefois tenté un pari, combinant une intervention chirurgicale complexe, des séances de chimiothérapie et un traitement expérimental. Un an plus tard, le canidé a toujours sa patte et se porte comme un charme.

En mars 2024, Brenda Adams et son mari avait remarqué que leur chien Calvin commençait à boiter. Le couple pensait qu’il ne s’agissait que d’une petite blessure passagère, mais les examens vétérinaires avaient débouché sur un terrible diagnostic : ostéosarcome…

Le Dobermann était, en effet, atteint d’une tumeur maligne osseuse au niveau de l’épaule gauche. Agé de 8 ans à l’époque, sa famille ne l’avait que depuis 2 mois ; elle l’avait adopté auprès d’un proche qui n’était plus en mesure de s’occuper de lui. « Nous ne l'avions que depuis très peu de temps, mais nous étions tombés amoureux de lui », raconte ainsi Brenda Adams au site de la WSU (Université d’Etat de Washington), qui rapporte cette histoire.

Dans la plupart des cas, la seule chance de survie pour un chien souffrant d’un cancer osseux à la patte est l’amputation de cette dernière. Ce n’était toutefois pas envisageable pour Calvin à cause d’une blessure à la hanche.

Un premier traitement avait été tenté dans une clinique vétérinaire locale, mais le cancer continuait de progresser. Le Dr Brooke Wicks avait alors suggéré aux propriétaires du chien de s’adresser à la WSU.

L’Ecole vétérinaire de la Washington State University constituait leur dernier espoir. Après avoir examiné Calvin, les Drs Rance Sellon, Bettina Darveshi et Natalie Heape ont décidé d’effectuer une intervention chirurgicale rare et complexe, une scapulectomie en l’occurrence. En d’autres termes, ils allaient retirer l’omoplate du Dobermann. C’était un défi colossal et le résultat était tout sauf garanti.

L’opération a duré 4 heures. L’omoplate a été extraite, ainsi que toutes les traces de la tumeur aux alentours. Les chirurgiens ont dû procéder avec une très grande précision pour préserver les nerfs et les muscles de cette zone. Ils ont ensuite reconnecté la partie supérieure de l’humérus à la cage thoracique du chien.

« Nous ne pourrions être plus heureux du résultat »

L’intervention s’est déroulée sans accroc. Calvin a ensuite suivi 5 séances de chimiothérapie et une immunothérapie expérimentale appelée « Vaccin Yale ». Quelques semaines plus tard, le quadrupède a recommencé à s’appuyer sur sa patte, encouragé involontairement par un autre animal.

« Le chat de ma mère a l’habitude de marcher devant notre porte-fenêtre, et Calvin adore aboyer et sautiller quand il le voit passer, raconte Brenda Adams. Un jour, nous avons remarqué qu’il utilisait la patte [opérée] comme un fou alors qu’il essayait de suivre le chat. Après cela, il a commencé à l’utiliser davantage ».

Un an après l’apparition des premiers symptômes, Calvin a officiellement vaincu le cancer, retrouvé sa mobilité et le cours normal de sa vie. Seule une cicatrice à l’épaule témoigne de la maladie dont il souffrait et qu’il a courageusement surmontée.

WSU Insider

Sa propriétaire est pleine de gratitude à l’égard des vétérinaires de la WSU. « « Il y a un groupe de personnes de premier ordre là-bas : chaque vétérinaire, chaque étudiant, chaque chirurgien, a-t-elle déclaré à leur sujet. Nous ne pourrions être plus heureux du résultat obtenu par Calvin. C’est vraiment remarquable. »