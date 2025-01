Un chien de sauvetage négligé bénéficie d’une jolie transformation grâce à un important relooking et à l’amour de sa nouvelle famille (vidéo)

Dès que Natalie Fernandez a ramené Winnie à la maison, il était clair que cette petite chienne de sauvetage avait besoin d'un léger rafraichissement. Trouvée errante et placée chez Natalie en famille d’accueil, la boule de poils emmêlés n’avait jamais vu l’ombre d’une paire de ciseaux de sa vie... Une tendre vidéo montre l’incroyable transformation de la chienne après la séance de toilettage qui bouleversé sa vie et celle de sa nouvelle maîtresse.

Le toilettage fait partie des soins aux animaux de compagnie que certains propriétaires négligent souvent. Il est pourtant important pour la santé et le bien-être de leur chien. La petite Winnie, par exemple, n’avait jamais mis les pattes chez un toiletteur avant d’être recueillie par un refuge et placée chez Natalie Fernandez, sa mère d’accueil.

Une véritable métamorphose

On ne sait pas grand-chose de la vie de Winnie avant son sauvetage, mais l’apparence de la petite chienne errante d’environ 1 ou 2 ans a d'abord Natalie Fernandez lors de leur première rencontre. De toute évidence, on ne lui avait encore jamais coupé les poils jusque-là. Heureusement, 2 jours après son arrivée dans sa famille temporaire, les choses ont changé, et Winnie est passée d'un gros chien hirsute à un tout petit chiot grâce aux doigts de fée d’une toiletteuse.

© @natsack123 / TikTok

« Elle était plus petite que je ne l'aurais cru, elle était si maigre, elle n'avait jamais eu de coupe de poils de sa vie, elle avait des canines doubles, des vers et avait désespérément besoin d'un bain. Ses poils étaient emmêlés et elle avait des brindilles et des feuilles coincées dedans », a expliqué Natalie à Newsweek.

© @natsack123 / TikTok

Sur le chemin du retour après la séance de toilettage, un lien s'est instantanément noué entre Winnie et sa mère d’accueil. « Elle m'a regardé dans la voiture et j'ai fondu en larmes », se souvient Natalie. « Je ne sais pas comment l'expliquer, elle avait l'air tellement reconnaissante. »

Cette métamorphose a certainement redonné à Winnie confiance en elle ainsi qu’un nouveau sentiment de sécurité. Enfin, quelqu’un se souciait d’elle !

Un foyer pour la vie

Dès l'arrivée de Winnie chez elle, Natalie a eu le sentiment que la petite chienne était différente de ses autres pensionnaires et que son séjour temporaire pourrait bien devenir plus permanent. En outre, Winnie s’est immédiatement bien entendue avec Alfie le chien de la famille. À partir de là, il n’a pas fallu longtemps avant que Natalie adopte la petite chienne. Depuis, elle n’a jamais regretté cette décision.

© @natsack123 / TikTok

« Winnie est toujours heureuse », a déclaré Natalie. « Elle adore jouer à la balle dans la maison, voler des chaussettes dans la buanderie, jouer avec Alfie, courir dans le salon… »

À travers la publication de la vidéo de transformation de sa petite chienne, Natalie souhaite montrer que « chaque chien, quel que soit son passé, mérite une chance d'avoir un foyer aimant ». Winnie a, pour sa part, trouvé le sien.