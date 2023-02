Des bénévoles tentent d'aider un chien abandonné et ayant intégré une meute de coyotes

Un chien abandonné et blessé a vécu des mois aux côtés de coyotes avant d’être secouru, rapportait KSNB.

Susan McMullen, bénévole à la Southern Nevada Trapping Team, avait reçu les premiers signalements au sujet de Ghost – c’est ainsi qu’il a été surnommé – en juillet 2022. Le quadrupède avait vraisemblablement été abandonné dans le désert du Nevada vers l’âge de 7 ou 8 mois, avant d’être accepté par une meute de coyotes.



D’après les témoignages et les images de vidéosurveillance, le chien était plutôt bien intégré au groupe et en était même devenu le chef. De temps à autre, Ghost et ses compagnons s’aventuraient à proximité des habitations en quête de nourriture, mais chaque fois qu’on tentait de l’approcher, il prenait la fuite.



Les mois suivants, des habitants ont continué de partager leurs signalements sur les réseaux sociaux.



L’inquiétude de Susan McMullen s’est accrue quand elle a appris que Ghost était probablement blessé. En devenant ainsi vulnérable, le chien risquait d’être pris pour cible par les membres de la meute. La bénévole et sa partenaire Timi Zondiros ont redoublé d’efforts, car Ghost devait être soigné au plus vite.



Le duo a installé une cage-piège garnie de nourriture pour attirer le chien. Finalement, ce dernier s’y est laissé enfermer le samedi 4 février 2023. « Quand il est entré dans la cage, il s’est tout simplement assis. Je pense qu’il était soulagé », indiquait Timi Zondiros.



« Le chien le plus doux et le plus affectueux qui soit »

Malgré ses durs mois d’errance et de survie dans le désert, Ghost se montrait très amical envers ses bienfaitrices. Pour Timi Zondiros, il est « le chien le plus doux et le plus affectueux qui soit... Il s'approche de vous, il veut être caressé, il veut être porté ».

Il doit recevoir une variété de soins, notamment pour une infection auriculaire et des problèmes de peau. Par ailleurs, il porte de multiples cicatrices et les vétérinaires ont constaté la présence de cailloux dans son estomac, la faim l’ayant poussé à en avaler. Surtout, Ghost a un orteil cassé nécessitant son amputation.

Une fois soigné, castré, éduqué et socialisé, il pourra être proposé à l’adoption. Timi Zondiros se dit persuadée qu’il fera le bonheur d’une famille aimante, car elle estime que les chiens secourus sont souvent « les plus reconnaissants. Ils le sentent ».