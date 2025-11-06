« À chaque fois qu’elle m’entend mettre son émission, elle se met à l’aise », cette chienne issue d’un sauvetage nous donne une vraie leçon de confort (vidéo)

La vidéo est rapidement devenue virale sur TikTok, et pour cause, les images nous donnent juste envie d’en faire autant que la chienne, en particulier après une journée de travail. Au moment de l’entrée dans la saison hivernale, la chienne nous donne toutes les astuces pour passer un moment confortable.

Les internautes jugent cette vidéo réconfortante, expliquait Newsweek. Elle met en avant le comportement adorable d’un chien, qui, dès lors qu’il entend le générique de sa série préférée, se met à son poste, c’est-à-dire, bien confortablement installé sur le canapé, muni de son coussin et de sa couverture.

@evietheintern / TikTok

« Elle se met à l’aise »

Ce propriétaire a partagé cette habitude avec ses abonnés TikTok, via son compte « @evietheintern ». Il est le premier à être attendri par une réaction si adorable, qui l’est d’autant plus car il s’agit d’une chienne de refuge qui n’a sûrement pas connu ce confort depuis sa naissance.

La chienne a développé une passion pour la série One Tree Hill, on le voit en vidéo, et se rend sur le canapé dès que son propriétaire allume la télévision. L’idée, on le comprend, est de créer un cocon pour se relaxer, et profiter de ce programme visiblement très apaisant.

La légende de la vidéo ajoutait : « Le soupir de chien de refuge devrait être étudié dans les universités ».

Une leçon pour les internautes

Inspirés par la scène, les internautes ont manifesté leur envie d’en faire autant après une rude journée de travail. La chienne a la bonne recette vraisemblablement car elle sait exactement quoi faire et comment le faire, au bon moment. S’ensuit un moment de détente intense, les yeux à moitié clos devant le programme.

Les internautes comptent bien en prendre de la graine, en agissant exactement de la même manière après le travail.

Que voient les chiens à l’écran ?

Plusieurs études se sont consacrées à la vision des chiens, en particulier lorsqu’ils ont les yeux rivés sur un écran. Par essence, les canidés ont une vision dichromatique, qui ne leur permet de voir que 2 couleurs. Selon les spécialistes, ils ne distingueraient que le bleu et le jaune. Ce qui les attire est la luminosité des sources, et pour cela la télévision est un bon exemple. Nos compagnons qui apprécient les programmes télé seraient donc attirés par l’ambiance sonore, les mouvements lumineux, ce qui crée chez eux un état d’excitation, ou d’apaisement. Ce chien montré dans son quotidien sur TikTok appartient visiblement au deuxième groupe en ayant trouvé à travers cette série un bon moyen de se relaxer.