« Elle passe ses journées avec elles », une Golden Retriever a trouvé ses meilleures amies parmi les vaches de la ferme (vidéo)

Cette jeune chienne Golden Retriever a un caractère en or. Elle s’entend avec tout le monde, y compris avec les animaux qui vivent dans la même ferme qu’elle. Plusieurs vidéos en attestent : la chienne partage des moments de qualité, en particulier avec les vaches.

Birdie a une vie de rêve dans sa ferme où elle vit avec ses propriétaires, racontait PetHelpful. Ces derniers partagent son quotidien sur le compte TikTok « @ali.groce ». Dernièrement, la chienne a été montrée en train de passer un tendre moment avec ses amies les vaches : une séquence qui inspire les internautes.

@ali.groce / TikTok

Tout le monde rêve de la vie de Birdie

« Je veux tellement être elle », expliquait un internaute sous la vidéo qui a rencontré un franc succès. En effet, les images prêtent à rêver avec une entente parfaite entre la chienne et ces animaux domestiques qu’on voit d'ordinaire peu interagir avec d’autres espèces alors qu’ils ont beaucoup de tendresse à offrir.

On comprend que l’ambiance est très apaisée dans cette ferme qui permet aux animaux de s’épanouir, de se côtoyer en toute liberté. Comme le disait un internaute : ce moment est « précieux ».

@ali.groce / TikTok

Un rôle d’importance pour la chienne

D’autres vidéos montrent à quel point Birdie n’est pas une chienne de ferme comme les autres. « Thérapeute du troupeau » comme le suggérait un internaute, la chienne fédère les animaux de sa ferme plus qu’elle ne les regroupe, comme le ferait un chien de Berger. Elle veille donc sur la ferme, tout en s’octroyant de bons moments.

Birdie n’est pour le moment qu’un chiot, mais elle s’est déjà fait une place de choix au sein de la propriété. Ses propriétaires ont très vite compté sur elle pour préserver la bonne ambiance à la ferme. Birdie a l’assurance de ne jamais s’ennuyer.

A lire aussi : Un adorable chiot Carlin découvre son reflet sur le téléphone de sa maîtresse et ne comprend pas ce qu'il voit (vidéo)

Quel chien pour une vie harmonieuse à la ferme ?

Lorsqu’on pense aux chiens de ferme, on imagine tout de suite des Border Collies ou des Bergers Australiens à l’œuvre. Ces derniers sont très utiles à la ferme et peuvent être formés rapidement au rassemblement des troupeaux.

D’autres races peuvent également trouver leur place comme les Corgis, les Teckels ou les Jack Russel Terriers. Avec leur jovialité, des chiens comme les Golden Retrievers apprécient aussi de jouer un rôle dans cet environnement. Leur douceur et leur sens de l’amitié et de la solidarité ne laisseront pas les autres animaux indifférents.