Dès que son propriétaire rentre du travail, ce Staffordshire Bull Terrier lui apporte sa peluche préférée et s'endort contre lui (vidéo)

Cette Staffordshire Bull Terrier nommée Holly réserve un accueil très chaleureux à son propriétaire, et s’effondre de sommeil sur son épaule après la belle effusion de joie. Le duo qui réside dans l’État de Victoria, en Australie, s’entend parfaitement. Les moments des retrouvailles sont toujours forts en émotions, ce qui n’a pas échappé aux internautes conquis par une scène en particulier publiée sur Instagram.

Présentée sur le compte Instagram « @hollythebluestaffy », la chienne Holly semble très douce. Cela se confirme lors du visionnage de la vidéo publiée par son propriétaire, qui explique comme la chienne se prépare lors de son retour après une journée de travail.

Sortir du sommeil

La plupart du temps, confie le maître à Dogtime, Holly, la Staffordshire Bull Terrier, est ensommeillée lorsqu’il rentre du travail. Pour autant, la chienne se réveille pour lui montrer son excitation, et le fait à sa manière, pas toujours délicate, mais très tendre.

La chienne sort de son sommeil aussi rapidement que possible et saisit sa peluche préférée. Elle saute ensuite sur son propriétaire, touchant au passage ses lunettes de soleil qui manquent de tomber. L’homme affiche un grand sourire, signe de la complicité qu’il entretient avec sa chienne. La scène dure plusieurs secondes.

@hollythebluestaffy / Instagram

Le calme après la tempête

Assez rapidement fatiguée par cette interaction, la chienne s’effondre ensuite sur le canapé, accompagnée de son propriétaire. Elle pose son jouet sur son épaule, puis ferme doucement les yeux. Toujours attendri, l’homme ajoute qu’il fait ensuite office d’« oreiller humain » alors que sa chienne s’assoupit sur son épaule.

La reine de l’accueil

Les internautes sont bien évidemment charmés par la chienne adorable, et soulignent aussi sa motivation à sortir du sommeil pour retrouver son propriétaire. Ils remarquent aussi que l’excitation est source d’un grand épuisement pour elle, ce qui lui permet de conduire son propriétaire à partager une sieste de fin de journée avec elle.

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Comment savoir si un chien est heureux lors du retour de son propriétaire ?

Les signes qui montrent qu’un chien accueille avec joie la présence de son propriétaire sont les suivants :