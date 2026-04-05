Un homme atteint de schizophrénie s'appuie sur sa chienne d'assistance pour identifier ses hallucinations visuelles et mieux vivre sa maladie (vidéo)

Concerné par la schizophrénie, Kody Green peut compter sur sa chienne d’assistance, Luna. Cette alliée au poil lui apporte un soutien crucial face aux hallucinations visuelles, comme le rapporte l’Australien sur son compte Instagram @schizophrenichippie.

Paranoïa, anxiété, perte de contact avec la réalité… Les personnes concernées par la schizophrénie mènent souvent un combat silencieux et incompris. Diagnostiqué schizophrène, Kody Green partage sans filtre son quotidien avec la maladie sur son compte Instagram @schizophrenichippie.

Dans l’une de ses vidéos virale ayant reçu 4 millions de mentions « j’aime », l’Australien montre une scène poignante à ses abonnés : sa chienne d’assistance psychiatrique, Luna, lui apporte un soutien essentiel face aux hallucinations visuelles.

© @schizophrenichippie / Instagram (capture d'écran)

Le soutien des animaux de nouveau mis en avant

Comme le rapporte un article paru dans les colonnes de 24 Matins, Luna a été éduqué de manière à l’aider à différencier la réalité et les hallucinations. La chienne d’assistance salue toute personne réelle à la demande de Kody. Si elle reste assise à ses côtés en fixant son bénéficiaire, la boule de poils lui indique qu’il s’agit d’une illusion.

« C'est génial ! Bon chien ! Je suis désolée que vous ayez cette terrible maladie », écrit une internaute. « C'est vraiment génial qu'un chien d'assistance puisse aider dans ce cas-là ! Les chiens sont formidables », commente un autre utilisateur du réseau social. « Ma chatte sait que je suis sur le point de faire une crise de panique 30 minutes avant que je n'en ressente les symptômes. Je peux mieux me préparer grâce à elle. Plus qu'un soutien, c'est ma fille », témoigne un dénommé Luca, après avoir regardé la vidéo de Kody et de Luna.

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De nombreux internautes rappellent l’importance du soutien animalier pour les personnes comme Kody. Un article publié dans la revue Frontiers in Psychiatry* explique que les interventions de nos amis les animaux contribuent à diminuer les symptômes psychiques et le stress, en complément du traitement classique. Ils favorisent également l’intégration sociale des patients schizophrènes.

* « Dog-assisted interventions for adults diagnosed with schizophrenia and related disorders: a systematic review », Frontiers in Psychiatry, volume 14, 23 juin 2023.