Pendant 7 jours un chien s'étant échappé d’un refuge survit seul avant d’être capturé, soigné et proposé à l’adoption

Devant survivre seul dans les rues, un chien caché sous une voiture a finalement été localisé puis sécurisé par une association après un appel à l’aide. Pris en charge, soigné et transformé après un passage chez le vétérinaire et le toiletteur, le rescapé appelé Ricochet attend aujourd’hui de pouvoir commencer une nouvelle vie auprès d’une famille aimante.

« Pendant 7 jours, il était là dehors, complètement seul… à se cacher, à survivre, simplement à essayer de s’en sortir ». Ces mots sont de Suzette Hall, fondatrice de Logan's Legacy 29 à Los Angeles et dont nous avions déjà relaté de nombreux sauvetages. Ils concernent un chien qui avait récemment fait l'objet d'un appel à l'aide lancé sur les réseaux sociaux par un passant qui l'avait repéré.

Suzette Hall avait le cœur brisé en pensant à ce que ce loulou devait éprouver en se retrouvant ainsi livré à lui-même, dans un endroit qui lui était totalement étranger. Il était, en effet, à des kilomètres du refuge où il était censé se trouver après s'être échappé.



Logan's Legacy 29

Elle s'est rendue dans le quartier indiqué en compagnie de sa collègue Rosario Ortiz et a commencé à sillonner les rues pour tenter de le localiser et lui porter secours. « Tout à coup, j’ai vu une petite petite tête sortir de sous une voiture. Je n’arrivais pas à y croire… C’était lui », raconte la fondatrice de Logan's Legacy 29 dans un post Facebook relayé par The Dodo .

Le pauvre chien avait le pelage en très mauvais état. Il était également terrifié et affamé. Ce dernier point a été décisif dans son sauvetage, puisque la faim l'a poussé à se laisser rapidement enfermer par la cage-trappe installée par Suzette Hall, qui y avait placé de la nourriture.

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Elle et Rosario Ortiz ont chargé la cage dans la voiture. Durant le trajet menant vers la clinique vétérinaire, Suzette Hall a appelé le refuge dont le quadrupède s'était enfui pour demander si elle pouvait le prendre en charge. Les responsables de la structure d'accueil ont accepté.



Logan's Legacy 29

« Il a traversé tant d'épreuves »

Elle a décidé de l'appeler Ricochet. « Il n’aura plus jamais à retourner dans cet endroit effrayant d’où il s’est enfui, a écrit Suzette Hall, toujours sur Facebook. Il a traversé tant d'épreuves, [fait] un si long et solitaire voyage. Mais plus maintenant. A présent, il est temps pour un bain chaud, un ventre bien rempli et le genre de sommeil qu’il n’a pas eu depuis des jours. »

L'examen par le vétérinaire a révélé qu'il était relativement en bonne santé. Après avoir été lavé, Ricochet a eu droit à un bon toilettage qui l'a métamorphosé. « Regardez ce doux petit garçon. Quelle transformation ! » s'est réjouie sa bienfaitrice.



Logan's Legacy 29

Cette dernière espère désormais lui trouver un adoptant pour qu'il puisse profiter pleinement de son nouveau départ.



Logan's Legacy 29

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La faim et donc l'intérêt pour la nourriture sont souvent décisifs lors des sauvetages, comme cela a été le cas pour Ricochet. Il arrive néanmoins qu'un chien ayant pourtant besoin d'aide et étant affamé refuse tout contact. Il devient alors essentiel de privilégier une approche indirecte et sécurisée. Voici quelques conseils allant dans ce sens :