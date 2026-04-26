« Elle a baissé sa garde pour se sentir aimée », une Chihuahua parvient à faire confiance à son papa d’accueil dont elle avait peur (vidéo)

Fresh, la chienne de 10 ans qui était craintive à l’égard du mari de sa mère d’accueil a surmonté ses peurs et a même noué un très beau lien avec l’homme. Lisa Arden, bénévole et famille d’accueil pour le Muttville Senior Dog Rescue, situé à San Fransisco (États-Unis) est revenue à travers une belle vidéo sur le parcours courageux de la Chihuahua.

La peur des hommes éprouvée par Fresh est sans doute liée à des traumatismes du passé. Lisa, qui est présente sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme « @allthefosterpups », avait conscience des difficultés de la Chihuahua, et s’est donnée pour mission de l’aider dans son cheminement. L’acclimatation de la chienne est passée par l’apprentissage de la présence du mari de Lisa.

@allthefosterpups / TikTok

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« Trop peur de papa »

Sur TikTok, la bénévole annonce la couleur : « Fresh avait trop peur de papa pour s’approcher de lui au début ». Tout en lui laissant du temps, Lisa et son mari ont décidé de faire avancer les choses.

Durant un temps relativement long, Fresh est restée observatrice et a pu constater que le père de famille s’entendait très bien avec les autres chiens de la maison. Pour Lisa, il est certain que la chienne a mis de côté ses craintes, sous l’influence de ses semblables.

@allthefosterpups / TikTok

« Et puis tout à coup »

Un jour, alors que Fresh et son papa se reposaient sur le lit, un changement de comportement a pu être observé. Lisa expliquait à Newsweek : « Elle est devenue curieuse et l’a finalement laissé la caresser… ».

Le bénévole a su s’y prendre en agissant avec douceur, tant au niveau de sa parole que de ses gestes.

Le fait que Fresh ait passé ce cap est de bon augure pour la suite de son parcours.

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#chihuahua ? original sound - Fran | Animal Rescue???? @allthefosterpups Fresh was too scared of dog dad to go near him at first. It took a couple days for her to feel safe enough to let him get close. Once she saw our dogs getting love from him, she got curious and finally let him pet her… and then suddenly she was all in, giving love right back ???? It’s the best feeling when they start to feel safe ???? #fosterdog

Comment le chien montre-t-il qu’il a peur ?

En tant que propriétaire ou famille d’accueil, il est très utile de savoir reconnaître les signes de peur chez l’animal. Voici 4 signaux à scruter, dans l’optique de ne jamais forcer l’interaction :