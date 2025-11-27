Arrivé au refuge avec des plaies béantes, ce chiot courageux surmonte son traumatisme et rejoint enfin la famille de ses rêves

Profondément marqué par un accident qui a failli briser son destin, Maverick a pourtant su rallumer l’étincelle d’espoir qui sommeillait en lui. Recueilli par la SPCA néo-zélandaise alors qu’il nécessitait des soins urgents, ce chiot a pu compter sur l’attention des bénévoles et la générosité du public pour remonter doucement la pente. Aujourd’hui, ce courageux loulou tourne enfin la page de son douloureux passé en rejoignant une famille prête à lui offrir l’amour et la sécurité qu’il mérite.

“Chacun des animaux que nous rencontrons mérite une issue heureuse, et non une vie marquée par les cicatrices et la souffrance”, a écrit la SPCA néo-zélandaise sur sa page Facebook en partageant l’histoire de Maverick, un chiot qui revient de loin.

Ce dernier a été adopté après s’être remis d’un épisode fortement traumatisant, un simple jeu entre canidés qui avait mal tourné, rapportait 1News le mercredi 26 novembre.

Ses anciens maîtres ne pouvaient pas payer ses soins

La cicatrice est encore bien présente sur le côté gauche du visage de Maverick, mais il a retrouvé sa joie de vivre grâce aux soins reçus, financés en grande partie par des dons, et à sa nouvelle famille.



SPCA New Zealand / Facebook

Son ancienne avait pris la douloureuse décision de le laisser à la SPCA car elle n’avait pas les moyens de le faire soigner, alors qu’il venait d’être blessé par un congénère plus grand avec lequel il jouait. Mordu à la face et à l’épaule, il présentait des plaies béantes, en particulier à la mâchoire, à son arrivée au refuge.

Les vétérinaires de l’association l’avaient pris en charge en urgence. Le chiot avait été opéré, les blessures ayant été traitées et suturées.



SPCA New Zealand / Facebook

“Le plus beau cadeau de Noël”

Maverick a ensuite passé un mois de convalescence au centre de la New Zealand SPCA, dont le personnel l’a couvert d’attention et d’amour.



SPCA New Zealand / Facebook

Son adoption a été annoncée le 26 novembre par l’association de protection animale, qui a tenu à remercier toutes les personnes ayant contribué à son sauvetage par leurs dons.

SPCA New Zealand / Facebook

“Votre don aujourd'hui offrira aux animaux blessés comme Maverick le plus beau cadeau de Noël : la chance de retrouver leur jeunesse et leur insouciance”, peut-on également lire de la part de la SPCA néo-zélandaise.