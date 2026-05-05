Après avoir connu la vie en refuge, cette chienne aide les scientifiques à protéger les jeunes tortues marines (vidéo)

Magpie n’est pas une chienne comme les autres : elle aide les chercheurs à localiser les nids de tortues marines menacées sur l’île de South Padre, au Texas (États-Unis). Après avoir été sauvée par une association, la jeune boule de poils d’un an a été formée à cette mission pendant plusieurs mois.

Chienne croisée d’environ un an, Magpie a été sauvée et recueillie par l’association Satchel's Last Resort avant de trouver un sens à sa vie. Cette boule de poils adorable a été sélectionnée parmi des dizaines de candidats canins pour rejoindre le programme de Sea Turtle, Inc.

Après des mois de formation, Magpie aide désormais les scientifiques de South Padre Island à localiser les nids enfouis des tortues menacées, afin de les déplacer vers des endroits plus sûrs. Ce travail permet ainsi aux jeunes tortues de rejoindre l’océan plus facilement et de protéger l’espèce.

© Sea Turtle Inc

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal 23 questions Participer

« Nous voulions une chienne travailleuse, réactive et pleine d'énergie »

Interviewée par le magazine People, Wendy Knight (PDG de Sea Turtle, Inc.) explique avoir rencontré une femme qui forme des chiens à détecter l’odeur des défenses d’éléphant en Afrique dans le cadre de la lutte contre le braconnage.

« Je me suis souvent demandé pourquoi nous utilisons autant de ressources humaines pour essayer de sauver les populations de tortues marines, alors que des animaux comme les coyotes peuvent trouver un nid de tortue marine en une minute, raconte-t-elle à nos confrères, pourquoi ne pourrions-nous pas essayer d’éduquer un chien pour qu'il fasse quelque chose de similaire ? »

Après avoir bâti son projet, Wendy et son équipe ont rencontré des chiens de refuge pendant 4 mois dans l’espoir de trouver celui qui correspondait le mieux aux besoins de la mission.

« Nous voulions une chienne travailleuse, réactive et pleine d'énergie, indique Wendy, comme nous habitons en bord de mer, elle devait avoir le poil court. Elle devait être de taille moyenne, ni trop grande ni trop petite ; facile à transporter, etc. Ces critères ont éliminé un grand nombre de candidats. » Finalement, les chercheurs ont jeté leur dévolu sur la belle Magpie.

« C’est le chien le plus intelligent que j’aie jamais entraîné »

Une fois sélectionnée, l’ex-chienne de refuge au pelage noir a passé 6 semaines avec un éducateur dans un centre de formation situé en Floride, accompagnée de son adoptante Lindsay. « C’est le chien le plus intelligent que j’aie jamais entraîné », a confié son formateur.

A lire aussi : Lorsqu’un chien imposant s’avance vers un étang, les carpes koï ne s’attendaient pas à tant de délicatesse (vidéo)

Comme le révèlent nos confrères, Magpie a commencé son travail au mois d’avril, début de la reproduction des tortues marines. Quand Lindsay lui dit : « Va chercher tes bébés ! », la boule de poils renifle le sable, puis s’assoit pour signaler aux équipes de recherche qu’elles doivent commencer leurs fouilles à un endroit précis. « Ce qui nous prenait auparavant une heure et demie ou 2 heures nous prend maintenant entre 15 et 20 minutes », déclare Wendy.

Le travail de Magpie prendra fin en septembre, à la fin de la saison de reproduction. Wendy et son équipe prévoient de la former à d’autres tâches durant la période creuse. Elle pourrait ainsi apprendre à repérer les tortues marines blessées ou malades que l’organisation soigne toute l’année.