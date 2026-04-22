Un élève de CM2 atteint d’autisme et d'un trouble neurologique accueille une chienne d'assistance grâce aux 12 000 euros récoltés lors d'une cagnotte solidaire

Grâce à une mobilisation inattendue, Oreo a pu rejoindre Kevin et changer la vie de cet écolier malade. La chienne d’assistance a récemment détecté une montée brutale de tension pendant le sommeil du garçon et alerté sa famille à temps.

« Voici Oreo, la meilleure chienne du monde. Elle m’accompagne à l’école tous les jours, elle est toujours à mes côtés et elle est vraiment adorable », dit Kevin Rosser à NBC 5 DFW . Elève de CM2 à l'école primaire Hedgcoxe, il vit à Plano, au Texas (Etats-Unis), et ressent déjà pleinement l'impact positif que cette croisée Dogue Allemand de bientôt 2 ans a sur son quotidien.

Ce garçon souffre d'autisme et du syndrome de tachycardie orthostatique posturale, un trouble neurologique provoquant des vertiges et des évanouissements.

Sa famille s'était inscrite sur une liste d'attente en vue d'obtenir un chien d'assistance. L'an dernier, elle avait appris qu'Oreo allait bientôt être disponible, mais s'était retrouvée face à un obstacle de taille : le coût. Elle devait, en effet, payer 14 000 dollars (12 000 euros en effet), une somme dont elle ne disposait pas.

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Une amie des parents de Kevin Rosser avait alors décidé, après en avoir discuté avec eux, de lancer une cagnotte solidaire. La mère, Angelina Buckner Rosser, n'était pas très enthousiaste au départ, car elle doutait de la réussite d'une telle initiative. Celle-ci a pourtant bel et bien été au rendez-vous.

Les dons ont effectivement afflué, atteignant le montant visé. « C’est une véritable bénédiction Sans la générosité de la communauté, ce chien ne serait pas là aujourd’hui, car nous n’avions tout simplement pas les moyens de l’acheter », confie la mère de famille.

Elle lui a déjà sauvé la vie

Les Rosser se sont rendus en Floride pour rencontrer Oreo et l'amener à la maison. La chienne d'assistance a non seulement été autorisée à l'accompagner à l'école, mais des dispositions ont, en plus, été prises pour lui permettre d'évoluer dans les meilleures conditions au sein de l'établissement. En outre, les camarades de Kevin ont été sensibilisés au respect du bien-être d'Oreo, apprenant notamment à ne pas la caresser et à ne pas lui parler pour ne pas la perturber dans sa mission.



Angelina Buckner Rosser / Facebook

La chienne n'est aux côtés de Kevin que depuis un mois, mais elle apporte déjà un grand changement dans sa vie comme dans celle de sa famille. Récemment, elle s'est signalée lors d'une subite hausse de tension artérielle survenue pendant que l'enfant était endormi. « La chienne lui a sauté dessus et l’a immobilisé avec ses pattes jusqu’à ce que nous réagissions », raconte sa mère.

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Angelina Buckner Rosser / Facebook