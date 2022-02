Derrière la BD solidaire « Confidences », une longue histoire d'émouvants sauvetages d’animaux en détresse par Action Protection Animale

Comme Scott, Ates, Hercule, Wendy ou encore Lily qui ont été sauvés par Action Protection Animale, de nombreux autres animaux négligés et maltraités attendent qu’on leur vienne en aide. La BD solidaire Confidences vous permet d’y contribuer, puisque les bénéfices générés par son achat sont entièrement reversés à l’association pour l’aider dans cette mission.

Ce sont bien souvent les gestes les plus simples qui font la différence. La belle aventure que représente le lancement de la BD solidaire « Confidences » en est la plus édifiante des illustrations. En l’achetant, on soutient directement « Action Protection Animale » dans ses opérations de sauvetage grâce auxquelles des chiens, des chats et d’autres animaux privés d’espoir peuvent désormais vivre heureux et en paix.

Les membres d’Action Protection Animale se démènent chaque jour pour porter secours à ces animaux qui, victimes de négligence et de maltraitance, espèrent secrètement une main tendue. Voici quelques exemples de ce à quoi contribue votre achat...

La fin du calvaire pour Ates

C’était le cas d’Ates, un Berger Belge Malinois qui vivait un véritable calvaire jusqu’à l’intervention d’APA. Un cauchemar qui a donc pris fin, pour lui comme pour la vingtaine d’animaux de basse-cour qui se trouvaient également sur les lieux.



Action Protection Animale

Ates était attaché en permanence derrière un portail, au moyen d’un câble électrique trop court pour lui permettre d’atteindre sa gamelle d’eau. Son collier était si serré qu’il avait occasionné une vaste plaie infectée autour de son cou. Maigre et déshydraté, ce chien d’à peine un an, découvert à Goussainville (95), est désormais entre de bonnes mains, celles des bénévoles d’APA. L’association qui a également pris en charge les poules, les coqs et le canard sauvés ce jour-là.

Une dizaine de chats sauvés de la négligence

A 300 kilomètres de là, c’est une dizaine de chats que l’association a secourus chez une dame psychologiquement instable et ayant dû être hospitalisée. Son fils était censé les nourrir, mais il se contentait de leur jeter des croquettes une fois par semaine. D’où la décision de la mairie de faire appel à l’association locale Les Chats libres du Dijonnais qui, à son tour, a sollicité l’aide d’Action Protection Animale.



Action Protection Animale

Les conditions déplorables dans lesquelles vivaient les félins (insalubrité, faim, déshydratation, maladies…) ne sont plus qu’un mauvais souvenir pour eux. Ils sont soignés et choyés dans des refuges partenaires d’APA, en attendant de les proposer à l’adoption.

Capuche et ses 9 chiots peuvent enfin aspirer à la vie heureuse qu’ils méritent

Autre situation urgente sur laquelle Action Protection Animale a dû intervenir, mais dans l’Aisne cette fois-ci. Capuche, une chienne détenue dans des conditions tout aussi tristes, était utilisée pour la reproduction et le profit, mais elle et ses 9 chiots sont maintenant en sécurité. Elle peut les élever et les voir grandir sereinement, loin de la peur et de la privation qui rythmaient leur quotidien.



Action Protection Animale

Le propriétaire se souciait bien plus de l’argent qu’il pouvait se faire que du bien-être de Capuche et de sa progéniture. Il avait même déjà vendu un chiot alors que ce dernier n’avait même pas 4 semaines… Agressif, il n’hésitait pas à menacer APA qui venait ainsi perturber son business, ce qui a nécessité le transfert de la famille de canidés vers un autre refuge. La chienne et ses petits n’ont plus rien à craindre et sont promis à un bien meilleur avenir.

Scott tire un trait sur sa vie de solitude et de maltraitance

Scott fait aussi partie des victimes de la cruauté des hommes ayant été sauvées par Action Protection Animale. Ce chien appartenait à un agent de sécurité peu scrupuleux qui le gardait enfermé dans un garage obscur au Bourget (93). Le quadrupède passait le plus clair de son temps seul dans le noir, au milieu de ses excréments, sans eau ni nourriture.



Action Protection Animale

Après un signalement, c’était la délivrance ; APA est intervenue, accompagnée de la police, pour l’arracher à cet enfer. Plus heureux que jamais, Scott sautillait et léchait ses sauveurs pour leur signifier sa gratitude.

Un nouveau départ pour Hercule, Wendy et Lily

L’obscurité et l’enfermement caractérisaient également le quotidien de 3 malheureux chiots découverts et sauvés dans l’Eure. Ils faisaient partie d’une portée non désirée née chez un couple qui avait 2 chiens et 2 chiennes non stérilisés.



Action Protection Animale

Les jeunes canidés vivaient dans des conditions terribles dans la cave, privés d’affection et d’interactions. Leur isolement était tel que, après leur sauvetage, ils hésitaient à marcher sur l’herbe, chose qu’ils n’avaient jamais connue jusque-là. Nommés Hercule, Wendy et Lily, ils sont âgés de 3 mois. Les 2 premiers ont été placés en famille d’accueil, tandis que Lily, décrite comme « intelligente, sensible, joueuse et espiègle », attend d’avoir cette chance.

Comment apporter votre pierre à l'édifice ?

Pour tous ces animaux et bien d’autres, le travail d’Action Protection Animale est salvateur et vital. La BD Confidences vous offre la possibilité de participer concrètement à cette belle œuvre portée par l’association.

Confidences, c’est un recueil de 10 histoires émouvantes, celles de célébrités et de leurs fidèles compagnons canins ou félins. Ils s’appellent Frédérique Bel, Sandrine Arcizet, Natoo ou encore Antony Le Moigne, et partagent la merveilleuse relation qui les unit à leurs boules de poils préférées à travers des récits joliment illustrés par Constance Adragna.

Les joies, les espoirs et l’amour, mais aussi les craintes, les peines et les moments de stress, ce sont autant de morceaux de vie racontés dans un style unique, façon « cartoon », et que l’on découvre avec grand intérêt et plaisir au fil des pages de ce superbe ouvrage.

Chaque exemplaire de Confidences est vendu 16 € (frais de port inclus). Il constitue pour vous le moyen d’apporter votre soutien à l’association Action Protection Animale dans son combat pour le bien-être des animaux et le sauvetage des chiens et chats en détresse. La totalité des bénéfices obtenus grâce aux ventes de ce livre est, en effet, reversée à l’organisation, qui peut ainsi continuer de mener sa noble mission.