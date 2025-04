Installé devant Tom et Jerry, ce bébé chien vit le moment comme un enfant devant son premier film (vidéo)

La vidéo est devenue virale et l’on comprend aisément pourquoi. La tête de ce chiot est tout simplement irrésistible. Sa maîtresse en est consciente et ne manque pas une occasion de mettre en avant son petit chien sur son compte TikTok. Les internautes sont toujours au rendez-vous.

De nombreux chiens sont férus de programmes télévisés, rappelait Newsweek. Dessins animés ou documentaires animaliers, ils aiment ces programmes vivants et ludiques qui les plongent dans un autre univers dans leur propre maison. Récemment, c’est un tout jeune Teckel de 7 mois du nom de Charlie qui a fait l’unanimité auprès des internautes, en admiration devant la capacité de concentration du canidé. En une semaine à peine, la vidéo publiée à rencontrer un immense succès, en dépassant les 4 millions de vues.

@santizoo_ / TikTok

Un moment de complicité

Dans le clip partagé sur TikTok, sur le compte « @santizoo_ », on peut mesurer toute la capacité de concentration du petit chien de 7 mois, fraîchement adopté par ses propriétaires. En effet, le Teckel est bien installé près de sa maîtresse, une patte sur sa jambe et garde son regard en direction de l’écran de télévision.

Au programme ce jour-là, un épisode de Tom et Jerry visiblement très apprécié. On apprend un peu plus tard, en légende de la vidéo, qu’il s’agit de la première expérience de Charlie. Sa maîtresse expliquait : « Charlie regarde les dessins animés pour la première fois ».

Pourquoi les chiens aiment-ils la télévision ?

Il n’est pas rare de voir un chien changer d’attitude dès lors que son propriétaire allume la télévision, certains aboient, d'autres ont les yeux rivés sur l'écran. Attiré comme un aimant, l’animal s’installe devant le petit écran et abandonne ses autres activités. Mais, par quoi est-il attiré ?

@santizoo_ / TikTok

La plupart du temps, expliquent les spécialistes, les chiens sont attirés par le mouvement et les déplacements rapides. Tous les chiens ne sont pas égaux face à ces images, selon leur acuité visuelle et leur volonté de concentration. Les programmes qui remportent le plus de succès sont les programmes animaliers, qui créent sans doute un effet de similarité chez nos compagnons à quatre pattes.

A lire aussi : Une adoptante patiente et dévouée déploie de nombreux efforts pour encourager un chien craintif à rentrer à la maison (vidéo)

@santizoo_ / TikTok

« Une nouvelle génération de chiens »

Beaucoup d’internautes ont établi un lien entre chiens et écrans, en imaginant que nous serions bientôt amenés à parler de « génération écran », pour les chiens également.

Par ailleurs, c’est la fascination qui domine chez les autres utilisateurs, qui ne peuvent pas résister face à la tête aussi mignonne du Teckel. Les commentaires traduisent cette admiration : « Son petit museau n’a même pas encore poussé », soulignait l’un, ou « tellement adorable », exprimait l’autre.