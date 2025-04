Un garde-forestier assure que son chien est capable d'obéir à absolument tout ce qu’on lui demande et le prouve en vidéo

Nous savons que les chiens sont dotés d’une grande intelligence et, comme pour les humains, certains ont des facultés plus développées que d’autres. Mzansi, par exemple, semble capable de comprendre tout ce que son propriétaire lui dit. Il a intégré un nombre incalculable de commandes.

Nick Duranty, garde-forestier en Afrique du Sud, est l’heureux propriétaire d’un chien très spécial. Il s’agit de Mzansi, un Malinois qui a estomaqué les internautes avec son intelligence. L’animal obéit à son maître au doigt et à l’œil, qu’importe ce que ce dernier peut lui demander. La complicité du duo est unique.

Les Malinois font partie des meilleures races pour le travail de recherche, de protection ou de sécurité. Ils sont appréciés pour leurs compétences naturelles et leurs qualités intellectuelles. En tant que garde-forestier, Nick a formé Mzansi dès son plus jeune âge pour que celui-ci puisse l’accompagner sur le terrain.

Un entraînement fastidieux

Sur TikTok, Nick partage sa vie quotidienne et notamment son travail avec l’animal. Lequel consiste, comme son nom l’indique, à préserver les réserves naturelles en éloignant les braconniers par exemple. Il s’agit donc d’une profession à risque et l’homme avait besoin d’un compagnon canin courageux à ses côtés.

Courageux, mais aussi docile, car il est important que le duo fonctionne harmonieusement. Pour cela, Nick a commencé à l’entraîner dès l’âge de 12 semaines. Depuis, le quadrupède n’a jamais cessé d’apprendre et est désormais capable d’obéir aux commandes les plus simples comme les plus spécifiques, telles que « monte à l’arrière de la voiture », ou encore « court autour de l’arbre ». Le chien s’exécute immédiatement, comprenant tout de suite ce que l’on attend de lui.

Pour Nick, il n’y a pas de secret. Seul un entraînement acharné permet d’obtenir ce résultat : « Un chien de travail entraîné peut faire tout ce que son maître lui demande », affirmait-il. Il a toutefois avoué que la génétique du toutou facilitait aussi ses apprentissages.

Enfin, à en croire les publications sur les réseaux sociaux, Mzansi est également un chien qui adore son maître et ne ferait rien pour le décevoir !