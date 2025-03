Une chienne ayant fait partie de la police et perdu une patte lors d'une mission reçoit une prestigieuse récompense

La vie de Baloo avait basculé en 2018. Cette chienne, qui faisait alors partie de la police, avait été amputée d’une patte à cause d’une blessure infligée par le suspect qu’elle tentait d’appréhender. Elle a surmonté son handicap et se met désormais au service de policiers, d’écoliers et de séniors qui souffrent sur le plan mental. 7 ans après l’accident, elle s’est vu décerner un prix pour son héroïsme lors de l’évènement canin Crufts.

L’édition 2025 de Crufts, plus grande exposition canine du monde qu’organise le Kennel Club britannique, a pris fin le 9 mars avec l’annonce des grands lauréats, notamment le Best in Show, qui a été attribué à une chienne Whippet appelée Miuccia, et le Hero Dog Award.

Ce dernier prix est décerné à un chien ayant fait preuve d’héroïsme, de courage et ayant apporté sa contribution à la société. C’est Baloo qui a reçu cette distinction cette année.

Femelle Berger Belge Malinois de 8 ans et à 3 pattes, cette chienne servait au sein de la police du comté d’Essex, en Angleterre.



Crufts / Facebook

Elle avait perdu l’un de ses membres avant en 2018, alors qu’elle s’était lancée à la poursuite d’un suspect. Celui-ci l’avait violemment percutée avec sa voiture, la blessant grièvement à la patte, qui avait dû être amputée.

Son récit a inspiré la création d’un service de soutien aux chiens policiers retraités et victimes de traumatismes, l’Essex Retired Police Dog Fund en l’occurrence.

Après avoir quitté les forces de l’ordre, Baloo et sa maîtresse Mandy Chapman ont commencé à rendre visite aux enfants dans les écoles, aux séniors dans les maisons de retraite et aux membres de groupes communautaires pour aider les personnes souffrant de troubles mentaux.

Cette chienne est un formidable exemple de résilience. « Malgré son handicap et les terribles blessures qu'elle a subies, elle s'en est bien sortie et donne de la joie de vivre chaque jour », explique sa propriétaire à la BBC.



Crufts / Facebook

« Elle n'a qu'une patte, mais elle la donne aux gens »

« Elle n'a qu'une patte [avant], mais elle la donne aux gens et les regarde profondément dans les yeux, poursuit Mandy Chapman. C'est incroyable ».

Baloo a donc reçu le « Hero Dog Award » après avoir récolté une majorité de voix, qui étaient plus de 120 000 au total. Une récompense assortie d’un chèque de 5000 livres sterling (5900 euros environ) à reverser à une association caritative. Mandy Chapman en a fait donc à l’Essex Retired Police Dog Fund.



Crufts / Facebook

A lire aussi : Ce jeune Bouvier Bernois voue une véritable admiration à sa grande soeur Rottweiler malgré la différence d'âge (vidéo)

« Tout le monde à la police d’Essex est très fier de Baloo et Mandy. Félicitations et merci », peut-on lire en commentaire de la vidéo de la consécration de la part de la police d’Essex sur la page Facebook de Crufts.

Parmi les chiens qui étaient en lice pour le Hero Dog Award figure Sharwood. Nous vous racontions, dans un précédent article, comme ce Setter Gordon avait sauvé plus de 160 de ses congénères grâce à ses dons de sang.