« Confidences », la BD solidaire qui plaira aux humains et aux animaux à Noël

J-9 avant Noël ! Cette année, Woopets transporte dans sa hotte un cadeau particulier, à destination de tous les amoureux de belles histoires entre l'Homme et l'animal. Après avoir lancé une campagne de financement participatif sur le site web Ulule qui a fait florès, la bande dessinée Confidences est prête à être distribuée aux lecteurs l'ayant précommandée. Elle est également disponible sur la boutique en ligne de Woopets.

L'hiver recouvrira bientôt de son manteau immaculé les derniers lambeaux bigarrés de l'automne. Le froid commence à s'insinuer dans les rues, dont les décorations bariolées réchauffent les cœurs de tout un chacun. C'est une atmosphère idéale pour se préparer aux fêtes de fin d'année.

Woopets a lancé le projet Confidences, en partenariat avec l'association Action Protection Animale, l'illustratrice et auteure Constance Adragna, ainsi que 10 célébrités. Cette bande dessinée, d'une trentaine de pages, met en exergue la relation unique entre les personnalités et leurs boules de poils préférées. Frédérique Bel, Sandrine Arcizet, Natoo, Antony Le Moigne et bien d'autres, ont joué le jeu de la confidence, en dévoilant aux lecteurs un fragment important de leur vie.

Joie, tristesse, étonnement, complicité, stress, le quotidien auprès des animaux de compagnie plonge les propriétaires dans un océan d'émotions. Cette bande dessinée unique en son genre retranscrit à travers une myriade d'images attendrissantes, bouleversantes ou encore émouvantes, ce lien fort entre l'Homme et l'animal.

Une bande dessinée solidaire au profit de la protection animale

Cette jolie escapade littéraire ravira non seulement les férus de belles histoires, mais également l'association Action Protection Animale, pour laquelle la totalité des dons sera reversée.

En septembre, Woopets a lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule, pour que ce projet solidaire voie le jour. Le premier média indépendant dédié aux animaux de compagnie a fait appel à la générosité de sa communauté, et à tous les passionnés des petites bêtes. Car c'est tous ensemble, main dans la patte, que nous pouvons faire une grande différence et contribuer au bien-être de nos amis à fourrure.

Pour rappel, Action Protection Animale lutte contre la souffrance animale et promeut la condamnation des auteurs de maltraitance. Un enjeu majeur, qui gagne toujours plus de terrain au sein du débat public.

Pour pouvoir imprimer sa première bande dessinée, Woopets avait besoin de 200 précommandes. Aujourd'hui, qu'en est-il ?

L'objectif a été atteint !

La campagne sur le site web Ulule s'est terminée le 30 novembre 2021, affichant un total de 128 contributions. La barre des 200 préventes a été franchie avec succès : 266 bandes dessinées attendent de rejoindre leur nouvelle bibliothèque.

Grâce aux nombreux soutiens, les ouvrages sont passés par la case impression. Un projet qui n'aurait pas vu le jour non plus sans PetsCool, SantéVet, Agrobiothers et Localiz, les partenaires de Woopets.

Prochaine étape : la livraison. Toutes celles et ceux ayant précommandé l'œuvre la recevront avant Noël. Pour les autres, il est désormais possible de commander un exemplaire sur la boutique en ligne de Woopets (16 €, frais de port inclus).

Ce sera une belle occasion de vous installer au coin du feu, et de profiter d'un instant de douceur au creux des pattes de vos poilus adorés.

Cliquez ici pour commander votre bande dessinée !