Son chiot a triplé de taille en 3 mois, une vidéo captivante montre l'évolution de son Saint-Bernard

Chez le Saint-Bernard, la croissance est aussi longue que spectaculaire. Elle dure 2 ans, et pendant cette phase initiale de la vie du chien, ce dernier passe de quelques centaines de grammes à un poids compris entre une cinquantaine et 90 kilogrammes.

On peut avoir un petit aperçu de ce prodigieux développement dans une vidéo mise en ligne sur le compte TikTok « @east.side.saint », consacré à un adorable Bernhardiner répondant au nom d’Otis. Celui-ci vit avec sa famille à New York.

La séquence en question, qui a généré plus d’un demi-million de vues et que relaie Newsweek, montre d’abord Otis alors qu’il est encore tout petit, couché sur le sol de la cuisine. On y voit ensuite le chiot dans la même posture et au même endroit, mais ayant quasiment triplé de taille. 3 mois seulement séparent ces 2 images.

« Et il n’a que 5 mois ! » a souligné sa propriétaire Shoshy Ciment Rosen, 28 ans. Elle l’avait adopté non pas à New York, mais dans l’Etat du Connecticut alors qu’il était âgé de 9 semaines. Toute la famille et émue et émerveillée par sa croissance et surtout en le voyant s’épanouir. Les internautes, eux, sont impressionnés par sa transformation.

« La différence de taille entre les clips était si frappante que je pense qu'elle a trouvé un écho auprès des personnes qui ne savent peut-être pas à quelle vitesse ces chiens peuvent grandir », explique la maîtresse d’Otis à Newsweek.



@east.side.saint / TikTok

Premiers pas sous les flocons de neige et moment de douce folie dans le salon

Le jeune Saint-Bernard a évidemment encore grandi depuis. On peut le voir jouer dans la neige pour la première fois de sa vie dans cette autre vidéo :

Ou encore s’amuser dans le salon du haut de ses 57 kilogrammes, malmenant le mobilier au passage, dans cette séquence :

