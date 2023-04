Après avoir vécu une vie sans amour et sans soins, ce Bouledogue Français trouve le chemin de la sérénité (vidéo)

Mickey a vu le jour dans un élevage grenoblois. La petite boule de poils, qui s’appelait Onyl à l’époque, a quitté le nid à l’âge de 2 mois. Rebaptisé Roger, le Bouledogue Français a été choisi par son nouveau propriétaire en raison de son tempérament vif. Hélas, ce qui devait représenter un conte de fées s’est métamorphosé en un véritable cauchemar…

2 mois après son arrivée, le jeune chien a souffert d’une otite. Ce fut le début de la chute libre... Vers 10 mois, il a contracté une affection de la peau, connue sous le nom de dermatite atopique. Au fil du temps, son état a considérablement empiré. Et pour cause ! Son responsable s’est laissé dépasser par les soins toujours plus nombreux.

En plus de traîner la lourde chaîne de la maladie, la pauvre bête a rencontré sa « meilleure ennemie » : ligoté à la solitude, Roger passait ses journées à attendre le retour de son maître. Sorti une fois par jour, il n’hésitait pas à se soulager dans la maison au point de ne plus connaître les règles d'or de la propreté.

C’est vers l’âge d’un an et demi que le quadrupède a entrevu la lumière au bout du tunnel… lorsque son propriétaire a souhaité le placer à la SPA. Mise au courant de cette situation, l’association DDF Sans Croquettes Fixes a proposé à Anaïs Chapteuil, présidente du sanctuaire Les amis de Shadow, de s’occuper de lui et de le récupérer « le plus vite possible au vu de son état ».

Le chien a pu renouer avec l’espoir

« Je me souviens très bien, c’était un dimanche et mon mari travaillait à Paris, nous a expliqué Anaïs, je n’ai pas réfléchi et j’ai sauté dans un bus pour aller chercher Roger. J’ai découvert un chien maigre, sale, qui dégageait une puanteur à vomir, avec une peau brûlée et sanguinolente, ainsi que deux masses purulentes dans les oreilles grosses comme des poings. […] Je n’ai jamais eu aussi honte de ma vie dans le bus du retour, tout le monde me dévisageait, c’était horrible. Ça a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. »

Roger, surnommé Mickey par sa bienfaitrice, a eu droit à une visite chez le vétérinaire dès le lendemain. Délivré de son passé chaotique, le Bouledogue Français a entamé un long chemin vers la guérison. Le nouveau chapitre de son histoire lui a permis de renouer avec l’espoir.

Chouchouté comme jamais il ne l’a été, le canidé a bénéficié d’un traitement lourd pour soigner ses oreilles ainsi que sa peau. En outre, il a profité de plusieurs bains quotidiens pendant des semaines. Son alimentation a également été revue à cause d’un reflux gastro-œsophagien. Bien sûr, il a fallu reprendre à zéro l’apprentissage de la propreté…

Les soins intensifs prodigués à Mickey ont permis de stabiliser l’infection et de soulager ses démangeaisons. Ainsi, il a pu subir une opération chirurgicale importante 2 mois plus tard.

« Les conduits auditifs et les tympans ont été retirés, ses oreilles ont été "condamnées", a poursuivi notre source, une fois encore, de gros soins ont été nécessaires, car il a dû porter un drain. Aujourd’hui, Mickey est sourd, mais il est capable de ressentir les vibrations de la voix, si on s’exprime assez fort. »

Par la suite, la bonne samaritaine a décidé de garder le petit chien jusqu’à son dernier souffle. Non seulement son cas était difficile à gérer, mais Mickey avait aussi et surtout pris ses marques au sein du cercle des amis de Shadow.

Les (més)aventures de Mickey se terminent bien !

Malheureusement, les maux n’ont cessé de s’agripper à lui… Malgré les changements de traitement pour sa peau extrêmement atteinte et les bains devenus hebdomadaires, l’animal continuait de se gratter.

« Nous pensons que c’est à cause de cela qu’à 4 ans et demi il a développé une hernie discale, a confié Anaïs, un après-midi, il a montré des difficultés à se déplacer et a été victime d’une incontinence brutale. Traité avec des anti-inflammatoires, il a réussi à récupérer, mais ce fut de courte durée… 4 mois plus tard, il s’est réveillé totalement paralysé et incontinent. »

Mickey, en proie à la douleur, a été opéré en urgence dans une clinique parisienne. Bien que la souffrance ait été chassée à coups de bistouri, le héros canin est et restera handicapé.

Depuis, il se promène sur son fidèle destrier, un chariot équipé de 2 roues.

Ne vous inquiétez pas, chers lecteurs de Woopets, ce petit combattant témoigne d’une joie de vivre absolument remarquable et se porte bien ! « C’est un chien joueur, espiègle, gourmand, très sociable et avide de gratouilles, a conclu son ange gardien, toutes les personnes qui le croisent dans la rue s’arrêtent pour le câliner. »

Après avoir surmonté maintes épreuves, Mickey mène une existence paisible. Il partage son quotidien avec des chats ainsi que des chiens handicapés, comme lui, et compte bien croquer la vie à pleines dents !

Crédit photo : Anaïs Chapteuil