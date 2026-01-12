Introuvable depuis 3 jours, cette chienne de thérapie aimée des écoliers réapparaît à 50 kilomètres de chez elle dans des circonstances assez floues

Véritable pilier du quotidien de nombreux écoliers, Mabel a soudainement disparu sans laisser de trace, suscitant une vive inquiétude. La réapparition inattendue de cette chienne de thérapie, loin de chez elle et dans des conditions troublantes, intrigue encore.

Disparue mystérieusement alors qu’elle jouait dans le jardin de ses maîtres, une chienne de thérapie scolaire a refait surface 3 jours plus tard et à des dizaines de kilomètres plus loin, dans des circonstances tout aussi énigmatiques, rapportait Kent Online le dimanche 11 janvier.

Mabel, croisée Puli de 4 ans, avait été secourue 1 an et demi plus tôt après avoir été découverte errante et blessée à la patte en Hongrie. Elle avait été recueillie par l’association Hungary Hearts Dog Rescue, qui avait ensuite organisé son départ vers le Royaume-Uni.



Emma Butler

Emma Butler, directrice adjointe de l'école primaire Teynham CofE, près de Sittingbourne dans le Kent (Angleterre), l’avait adoptée avant même de la rencontrer. “Elle a une personnalité hors du commun et tous ceux qui la rencontrent tombent sous son charme”, disait-elle de son amie à 4 pattes.

Depuis près de 2 ans, Mabel intervient chaque mercredi dans l’établissement où travaille sa maîtresse pour apporter du réconfort aux enfants souffrant d’anxiété ou de problèmes comportementaux. “Elle est une membre très appréciée de notre école. Cela va bien au-delà de ma famille et de moi-même. Il y a maintenant 200 enfants absolument dévastés”, confiait Emma Butler dans la foulée de sa disparition.

La chienne s’était volatilisée le matin du jeudi 8 janvier. Elle était censée se trouver dans le jardin pendant que Mark, le mari d’Emma Butler, nettoyait les écuries. Mabel ne s’était jamais éloignée de la maison jusque-là.

“Je n’ai ni mangé ni dormi, racontait son humaine. J’ai passé mon temps à faire le ménage par anxiété et à essayer de m’occuper avec des tâches banales.”

“On l'a retrouvée plus propre qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie”

La famille était restée sans nouvelles de Mabel jusqu’à l’après-midi du dimanche 11 janvier et cet appel inattendu du Mead Veterinary Centre, situé à Dartford, près de 50 kilomètres plus loin.

Emma Butler a sauté dans la voiture pour s’y rendre. “Nous sommes entrés et nous nous sommes effondrés sur le sol”, raconte-t-elle.

A lire aussi : Cette mère d’accueil découvre la raison pour laquelle son protégé à trois pattes est couvert de cicatrices et partage sa peine dans une vidéo

Mabel venait d’être amenée à la clinique vétérinaire par un bon samaritain l’ayant découverte seule dans un parc. “Le plus incroyable, c'est qu'on l'a retrouvée plus propre qu'elle ne l'avait probablement jamais été de sa vie”, indique sa maîtresse. La chienne semblait même avoir été très bien nourrie durant ces 3 jours.

Le mystère reste donc entier, la police du Kent poursuivant son enquête, mais la chienne est saine et sauve.