Les retrouvailles poignantes entre une femme et sa chienne retrouvée saine et sauve après 4 ans d'errance

Après 4 années de séparation, une chienne a finalement retrouvé sa famille grâce à sa puce d’identification, lors d’une intervention des services animaliers au Texas. Retrouvée errante à Fort Worth, Sunnie a pu être reliée à sa propriétaire à Irving, prouvant une nouvelle fois l’efficacité de ce dispositif obligatoire en France mais encore facultatif dans la plupart des Etats américains.

Une fois de plus, l'identification par puce a permis à un chien et à sa famille de se retrouver, de longues années après avoir été séparés. L'histoire de Sunnie est une nouvelle illustration de l'importance et de l'utilité de ce dispositif qui, rappelons-le, est obligatoire en France. En revanche, elle ne l'est pas partout aux Etats-Unis, où il n'existe pas de loi fédérale imposant cette mesure.

L'Etat du Texas, par exemple, ne fait pas partie de ceux où les propriétaires d'animaux de compagnie sont légalement tenus de les faire pucer. Pourtant, la maîtresse de Sunnie, une petite femelle, avait eu la bonne idée de le faire, et c'est ce qui leur a valu de se revoir après 4 ans de vaines recherches, rapportait FOX 4 News .

La chienne avait récemment été découverte seule dans la rue à Fort Worth. Prévenu, le service local de contrôle des animaux (Fort Worth Animal Control) a envoyé 2 de ses agents, nommés Parker et Koenig, sur les lieux.

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Fort Worth Animal Care & Control / Facebook

Ils l'ont prise en charge et passée au lecteur de puce d'identification. En constatant qu'elle en portait effectivement une, ils ont appris qu'elle s'appelait Sunnie et que sa propriétaire était domiciliée à Irving, à 30 kilomètres de Fort Worth.

Ils ont contacté la détentrice de la chienne qui n'en a pas cru ses oreilles ; elle leur a, en effet, annoncé qu'elle avait perdu sa trace en 2022.



Fort Worth Animal Care & Control / Facebook

« Un moment que personne n'oubliera »

Les agents animaliers Parker et Koenig ne se sont pas contentés de mettre Sunnie en sécurité. Ils ont également décidé de faciliter les retrouvailles en se chargeant eux-mêmes d'emmener Sunnie à Irving, « transformant ce qui a commencé comme un appel de routine en un moment que personne n'oubliera », peut-on lire sur la page Facebook du Fort Worth Animal Care & Control.

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« Nous sommes tellement reconnaissants pour le dévouement de nos agents de contrôle des animaux qui aident à rendre des réunions comme celle-ci possibles chaque jour », conclut le service.