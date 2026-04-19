Une famille en vacances rencontre une chienne errante couverte de puces sur l'embarcadère, l'emmène en cachette à l'hôtel et décide de l'adopter (vidéo)

Lors de vacances à Hawaï, une chienne devenue errante après avoir été abandonnée a vu son destin basculer après une rencontre inattendue avec une adolescente, qui a décidé de l’adopter sur-le-champ. Nommée Kona, elle a été rapatriée en Californie où elle coule désormais des jours heureux au sein de sa nouvelle famille.

Keira Alexandrian, 18 ans, habite Agoura Hills au nord-ouest de Los Angeles, en Californie (Etats-Unis). Elle fait partie d'une famille d'amoureux des animaux, fondateurs de l'association LIFE Animal Rescue.

En octobre 2025, elle était en vacances sur l'île d'Ohau à Hawaï, avec sa mère et sa meilleure amie. C'est là qu'elle avait repéré une chienne errante extrêmement amicale.

« Elle était assise exactement au même endroit »

« Je l’ai remarquée pour la première fois tôt un matin dans un port de plaisance, alors que nous nous apprêtions à partir pour une excursion de nage avec les dauphins, raconte-t-elle à Newsweek . Elle était assise là, me regardant droit dans les yeux, puis elle s’est approchée de moi, couverte de tiques et d’une substance noire semblable à du goudron qui a même laissé mes mains noires après que je l’ai caressée. »

Le trio avait dû la quitter pour embarquer. A leur retour quelques heures plus tard, Keira Alexandrian avait été triste de ne pas la retrouver.

Le soir-même, alors qu'elles sortaient dîner, l'adolescente avait demandé à sa mère de retourner près de l'embarcadère dans l'espoir de revoir la chienne. Chose incroyable, elle était bien là, « assise exactement au même endroit ».



@keira.bo.beira / TikTok

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Abandonnée dès son plus jeune âge

Keira Alexandrian et sa mère se sont renseignées auprès des riverains, apprenant qu'on l'avait été abandonnée alors qu'elle n'était encore qu'un tout jeune chiot. Elles l'ont appelée Kona et emmenée à l'hôtel en cachette pour la laver et la nourrir. Elles l'ont ensuite conduite chez le vétérinaire en attendant de trouver un hôtel acceptant les animaux.



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Entretemps, Keira Alexandrian et les siens ont prolongé leur séjour et entamé les démarches en vue d'emmener Kona en Californie. La décision de l'adopter était, en effet, déjà prise.



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Elles en ont profité pour faire le tour de l'île avec la chienne, jouer avec elle et mieux la connaître.

Les démarches enfin achevées, elles ont pu rentrer chez elle, avec Kona à leurs côtés. Cette dernière a rencontré les autres chiens de la famille et découvert sa nouvelle maison.



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« Maintenant, elle dort dans mon lit toutes les nuits »

« Je n’ai jamais vu un chien aussi heureux de voir des gens, dit Keira Alexandrian. Elle bougeait partout et était tellement excitée que j’ai dû attendre qu’elle se calme avant de la sortir de la cage pour qu’elle ne se blesse pas. C’est à ce moment-là que j’ai vraiment eu le sentiment qu’elle savait enfin qu’elle était en sécurité. »

Kona savoure sa nouvelle vie, remplie d'amour et de bonheur. « Maintenant, elle dort dans mon lit toutes les nuits et m’accompagne à la grange », conclut son humaine.

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Elle raconte tout cela dans une vidéo postée le 4 avril 2026 sur TikTok, où elle a généré 2,6 millions de vues. La voici :