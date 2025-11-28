En pénétrant dans le ring d’un prestigieux concours canin, une chienne révèle une élégance qui ne laisse plus le choix au jury

Dans le monde des concours canins, certains noms restent gravés dans les mémoires, et Soleil en fait désormais partie. Cette femelle Berger Belge Groenendael a ébloui le jury et le public lors du National Dog Show 2025, décrochant le prestigieux titre de Best in Show grâce à une prestation sans faute et un charme irrésistible.

Elle porte très bien son nom et a irradié spectateurs, téléspectateurs et membres du jury dès son entrée en piste. Soleil, femelle Berger Belge Groenendael, a remporté la récompense suprême lors de l’édition 2025 du National Dog Show s’étant tenue en Pennsylvanie (Etats-Unis), rapportait People le jeudi 27 novembre.



Organisé par le Kennel Club of Philadelphia, créé en 1879 et devenu annuel à partir de 1933, le National Dog Show est une véritable institution dans l’univers des concours canins.

Lors de la compétition, chaque chien est d’abord jugé selon les standards de sa race (Best in Breed), puis les gagnants de chaque race concourent par “groupe”. Il en existe 7 : herding (chiens de troupeau / de berger), hound (chiens de chasse / courants, lévriers), sporting (chiens d’arrêt / rapporteurs / leveurs), non-sporting (chiens de compagnie / divers), working (chiens de travail), toy (chiens miniatures) et terrier. Les vainqueurs de chaque groupe s’affrontent ensuite pour le titre principal : Best in Show.

L’an dernier, il avait été remis à un Carlin nommé Vito. Près de 2000 chiens étaient en lice cette année, mais un seul allait lui succéder lors de cette édition 2025.

De sérieux concurrents

Soleil et son handler Daniel Martin, venus de Princeton en Caroline du Nord, étaient donc hier face à une solide concurrence au Greater Philadelphia Expo Center d’Oaks, en Pennsylvanie, après avoir remporté la victoire dans le groupe “herding”. En finale, elle affrontait Neal (Bichon à poil frisé), Dino (Schnauzer géant), Baby Joe (Schnauzer nain), Comet (Shih Tzu), Tyler (Setter Anglais) et George (Foxhound Américain).

Dino, classé numéro 1 au niveau national toutes races confondues, et Comet, détenteur de 143 titres Best in Show, semblaient bien partis pour se disputer le sacre, mais c’était sans compter sur l’élégance époustouflante et la prestation parfaite de Soleil lors de son passage dans le ring.

“C’est sa magie”

“Elle n’a pas posé une seule patte de travers. Elle n’a commis aucune erreur”, a ainsi déclaré le juge Charlie Olvis. Pour ce dernier, la chienne était “dans une condition absolument superbe”.

On imagine donc l’émotion ressentie par Daniel Martin lors de l’annonce de la victoire de son amie à 4 pattes. “Je savais que ce serait une compétition féroce et intense, a-t-il confié. Soleil adore cette énergie, et elle la ressent. C’est sa magie. Elle fait tout ce qu’on lui demande. C’est une gagnante.”



Soleil travaille et concourt avec Daniel Martin, mais il n’est pas son propriétaire. Elle est copropriété de Connie Jasinski (Caroline du Nord), Pat Snow (Oklahoma) et Nancy Maye (Kansas). Son nom complet d’exposition est GCHS Prairiewind's Sxongs of Summer at La Neige.