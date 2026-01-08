Invisible aux yeux des adoptants potentiels depuis des mois, ce chien trouve du réconfort auprès de ses peluches préférées
Teddy attend la famille de ses rêves depuis le mois de février. Les bénévoles du refuge PAWS Shelter of Central Texas (PAWS), situé aux États-Unis, font tout leur possible pour adoucir son séjour. Très vite, ils ont remarqué que leur adorable protégé vouait une passion pour les peluches et les balles.
« Teddy fait partie de ces chiens dont la présence ici nous brise le cœur depuis 10 mois, déclare Dianne Scott, porte-parole de PAWS, à la rédaction de The Dodo, chaque fois qu’un visiteur croise son chemin sans le remarquer, notre cœur se brise un peu plus. »
Le chien, âgé de 7 ans, a été abandonné au début de l’année 2025 après avoir toujours connu la vie de famille. Anéanti à la suite de cette épreuve, il a pu compter sur le soutien et l’amour de ses bienfaiteurs. « Ce fut très difficile et déroutant pour Teddy à son arrivée, et le pire était que nous ne pouvions pas lui expliquer avec des mots ce qui se passait », ajoute Dianne Scott.
© PAWS Shelter of Central Texas
« C’est un vrai romantique qui a soif de contact humain »
Les membres du refuge sont vite tombés sous le charme de cette adorable boule de poils. « Teddy est rapidement devenu le chouchou du personnel grâce à ses pitreries, son obsession pour ses peluches et ses talents de joueur de balle », indique la porte-parole de l’organisme.
© PAWS Shelter of Central Texas
Après lui avoir offert de nouveaux jouets, ses anges gardiens ont remarqué sa fascination pour les peluches. Le toutou ne pouvait plus s’en séparer ! « Il s’en empare volontiers pendant les promenades, confie Dianne, il s’assure également que vous le regardez et que vous appréciez le soin qu’il apporte à son jouet, en vous jetant des coups d’œil par-dessus son épaule. »
Au fil des mois, Teddy a trouvé du réconfort dans ses peluches préférées. Il a aussi noué des liens précieux avec ses bienfaiteurs. « C’est un vrai romantique qui a soif de contact humain », précise Dianne.
© PAWS Shelter of Central Texas
Toujours en quête de la famille idéale
L’équipe de PAWS continue de chercher le foyer idéal pour Teddy. Ce dernier « n’a pas besoin de grand-chose, juste de 2 mains aimantes, d’un canapé et d’un endroit pour jouer à la balle ».
En attendant la perle rare, les bénévoles le comblent d’amour, de jouets et de peluches. « Nous avons hâte de savoir qui seront les heureux adoptants, conclut Dianne Scott, nous sommes sûrs qu'ils ne le regretteront pas ! »
© PAWS Shelter of Central Texas
