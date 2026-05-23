« La meilleure prof de musique », une femelle Corgi mélomane apprend à sa jeune maîtresse à jouer du piano (vidéo)

Quand une Corgi se transforme en professeur de piano et qu’une petite fille tente de suivre le rythme, le résultat est aussi mignon qu’amusant ! Un duo musical improbable qui a rapidement conquis les réseaux.

C’est un spectacle à la fois attendrissant et amusant de voir des chiens devenir de véritables professeurs pour les enfants de la famille. Lili, une petite Corgi, s’est, quant à elle, improvisée professeur de piano pour sa jeune maîtresse, comme on peut le voir dans une adorable vidéo Instagram relayée par DogTime.

Un duo de pianistes irrésistible

Dans cette publication aussi tendre qu’amusante, Lili forme un improbable duo de pianistes avec sa petite sœur humaine. Chacune a son propre instrument : Lili joue avec application une douce mélodie sur son piano noir, tandis que la fillette explore avec enthousiasme les touches colorées de son clavier multicolore. Très concentrée, la chienne semble même vouloir lui montrer le bon rythme, comme une véritable professeur de musique.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →

La scène prend ensuite une tournure pleine d’humour lorsque la petite fille découvre que le piano de Lili distribue des friandises et s’étonne que le sien ne fasse pas pareil, allant jusqu’à jeter un œil dessous et provoquant ainsi le rire de sa maman.

Il faut dire que la petite chienne connaît son piano sur le bout des pattes : d’habitude, Lili se produit avec son frère Dash dans les parcs de New York pour obtenir des friandises. Des petits intermèdes musicaux qui font bien souvent le bonheur des passants. Cette fois, ce sont les internautes qui ont été conquis !

A lire aussi : Les larmes de joie d'une bergère retrouvant son chien disparu depuis près d'un mois (vidéo)

« Trop mignon ! »

Partagée massivement, la vidéo a en effet rapidement fait fondre le cœur des internautes, qui n’ont pas résisté à ce moment plein de tendresse.

Beaucoup ont été amusés par la petite fille cherchant des friandises sous le piano, tandis que d’autres ont adoré le rôle de « professeur de musique » joué par la Corgi. Dans les commentaires, on peut ainsi lire des réactions comme « Trop mignon ! » ou encore « La meilleure prof de musique ».

© @dash_and_furrious / Instagram

La maman, quant à elle, imagine déjà un bel avenir dans la musique pour sa fille comme elle le laisse entendre dans la légende de sa publication : « J'élève un futur DJ à la place, Coachella 2045 nous voilà. » On a hâte de voir cela !