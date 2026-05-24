Des mois après son accident, cette chienne vient remercier les étudiants vétérinaires l'ayant soignée lors de leur remise des diplômes

Sauvée in extremis après un grave accident de la route et des mois de soins intensifs, la chienne Honey a fait une apparition inattendue lors de la cérémonie de remise des diplômes de ses jeunes vétérinaires sauveurs. Entièrement rétablie grâce à leur prise en charge et à une collecte de fonds, elle est montée sur scène vêtue comme eux, offrant un moment particulièrement émouvant de reconnaissance et de gratitude.

Le 15 mai 2026 se tenait la cérémonie de remise des diplômes du College of Veterinary Medicine de l’Iowa State University à Ames, dans l'Etat de l'Iowa (Etats-Unis). Les étudiants vétérinaires ont eu droit à une merveilleuse surprise durant l'évènement ; une chienne est apparue sur scène, vêtue de la toge et de la toque. Elle a défilé, tenue en laisse par sa mère d'accueil Laura Bradner et sous les applaudissements de l'assistance.



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La plupart des étudiants la connaissent. Il s'agit de Honey, et plusieurs d'entre eux lui avaient sauvé la vie quelques mois plus tôt, d'après KCCI 8 News .

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La chienne avait, en effet, été admise dans un état critique le 24 décembre 2025 aux urgences du Lloyd Veterinary Medical Center au sein de cette université. « Elle avait été percutée par une voiture à Des Moines la veille de Noël, raconte Laura Bradner. Elle avait des fractures sur tout le crâne. Elle avait des fractures au niveau des sinus. »



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Le maître de Honey était alors un sans-abri qui voulait la sauver et refusait l'euthanasie, mais n'avait pas les moyens de la faire soigner. Il l'avait donc confiée à Laura Bradner afin qu'elle lui assure les soins nécessaires et s'occupe d'elle.

Ses lésions avaient été traitées par l'équipe du Lloyd Veterinary Medical Center. Parallèlement, l'un des vétérinaires avait contacté Jan Erceg, fondatrice et directrice médicale de Critter Crusaders of Cedar Rapids. « Nous fournissons les fonds, nous aidons à orienter les soins et nous travaillons directement avec les vétérinaires sur les plans de traitement, explique la responsable de l'association. Nous sommes habitués à gérer les cas d’urgence, comme celui de Honey. »

« Un aperçu de ce qu’ils peuvent accomplir et de l’impact qu’ils peuvent avoir en prenant soin des animaux »

Critter Crusaders of Cedar Rapids avait pu collecter plus de 27 000 dollars (23 000 euros environ) pour les soins de Honey, qui s'est parfaitement rétablie et a retrouvé toute sa mobilité.



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« Elle a un caractère très doux. Vous pouvez littéralement l’emmener n’importe où, lui demander n’importe quoi, et elle s’adapte sans problème », dit d'elle Laura Bradner.



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Pour Dan Grooms, doyen de l'école vétérinaire qui était évidemment présent à la cérémonie de remise des diplômes, l'histoire de Honey donne aux nouveaux diplômés « un aperçu de ce qu’ils peuvent accomplir et de l’impact qu’ils peuvent avoir en prenant soin des animaux ».

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L'info Woopets : le rôle clé de la famille d’accueil dans la survie des chiens accidentés

Lorsqu’un animal abandonné, confié par une personne qui n'est pas en mesure de la soigner (comme dans le cas de Honey) ou errant est pris en charge après un accident grave, la convalescence ne peut pas toujours se faire en refuge ou à la clinique. Le recours à une famille d’accueil permet de lui offrir un environnement plus stable, souvent déterminant pour la guérison :