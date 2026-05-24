Des mois après son accident, cette chienne vient remercier les étudiants vétérinaires l'ayant soignée lors de leur remise des diplômes
Sauvée in extremis après un grave accident de la route et des mois de soins intensifs, la chienne Honey a fait une apparition inattendue lors de la cérémonie de remise des diplômes de ses jeunes vétérinaires sauveurs. Entièrement rétablie grâce à leur prise en charge et à une collecte de fonds, elle est montée sur scène vêtue comme eux, offrant un moment particulièrement émouvant de reconnaissance et de gratitude.
Le 15 mai 2026 se tenait la cérémonie de remise des diplômes du College of Veterinary Medicine de l’Iowa State University à Ames, dans l'Etat de l'Iowa (Etats-Unis). Les étudiants vétérinaires ont eu droit à une merveilleuse surprise durant l'évènement ; une chienne est apparue sur scène, vêtue de la toge et de la toque. Elle a défilé, tenue en laisse par sa mère d'accueil Laura Bradner et sous les applaudissements de l'assistance.
La plupart des étudiants la connaissent. Il s'agit de Honey, et plusieurs d'entre eux lui avaient sauvé la vie quelques mois plus tôt, d'après KCCI 8 News.
La chienne avait, en effet, été admise dans un état critique le 24 décembre 2025 aux urgences du Lloyd Veterinary Medical Center au sein de cette université. « Elle avait été percutée par une voiture à Des Moines la veille de Noël, raconte Laura Bradner. Elle avait des fractures sur tout le crâne. Elle avait des fractures au niveau des sinus. »
Le maître de Honey était alors un sans-abri qui voulait la sauver et refusait l'euthanasie, mais n'avait pas les moyens de la faire soigner. Il l'avait donc confiée à Laura Bradner afin qu'elle lui assure les soins nécessaires et s'occupe d'elle.
Ses lésions avaient été traitées par l'équipe du Lloyd Veterinary Medical Center. Parallèlement, l'un des vétérinaires avait contacté Jan Erceg, fondatrice et directrice médicale de Critter Crusaders of Cedar Rapids. « Nous fournissons les fonds, nous aidons à orienter les soins et nous travaillons directement avec les vétérinaires sur les plans de traitement, explique la responsable de l'association. Nous sommes habitués à gérer les cas d’urgence, comme celui de Honey. »
« Un aperçu de ce qu’ils peuvent accomplir et de l’impact qu’ils peuvent avoir en prenant soin des animaux »
Critter Crusaders of Cedar Rapids avait pu collecter plus de 27 000 dollars (23 000 euros environ) pour les soins de Honey, qui s'est parfaitement rétablie et a retrouvé toute sa mobilité.
« Elle a un caractère très doux. Vous pouvez littéralement l’emmener n’importe où, lui demander n’importe quoi, et elle s’adapte sans problème », dit d'elle Laura Bradner.
Pour Dan Grooms, doyen de l'école vétérinaire qui était évidemment présent à la cérémonie de remise des diplômes, l'histoire de Honey donne aux nouveaux diplômés « un aperçu de ce qu’ils peuvent accomplir et de l’impact qu’ils peuvent avoir en prenant soin des animaux ».
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L'info Woopets : le rôle clé de la famille d’accueil dans la survie des chiens accidentés
Lorsqu’un animal abandonné, confié par une personne qui n'est pas en mesure de la soigner (comme dans le cas de Honey) ou errant est pris en charge après un accident grave, la convalescence ne peut pas toujours se faire en refuge ou à la clinique. Le recours à une famille d’accueil permet de lui offrir un environnement plus stable, souvent déterminant pour la guérison :
- Un cadre calme et sécurisant : réduit le stress post-traumatique, favorisant la récupération physique et comportementale.
- Un suivi quotidien facilité : administration des traitements, surveillance de l’évolution et retour rapide vers le vétérinaire en cas de complication.
- Une socialisation progressive : l’animal réapprend les interactions humaines dans un contexte rassurant.
- Un relais essentiel pour les structures de soin et d'accueil : il permet de libérer des places en clinique et en refuge tout en assurant un suivi de qualité.
- Une étape transitoire vers l’adoption définitive : elle permet d’évaluer les besoins réels de l’animal après un traumatisme (physique ou psychologique).
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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