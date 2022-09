Incontinent, ce chat sans queue risquait l'euthanasie avant de se blottir pour toujours dans les bras de ses sauveurs

Lorsque l'association Cat's City Cergy nous a contactés, nous sommes tombés sous le charme de son protégé, répondant au nom de Chaoz. Son regard aussi bleu que l'océan nous a tout simplement subjugués.

Mais le félin au charme ravageur traîne de lourdes chaînes. Intrigués, nous avons donc sauté dans une barque, largué les amarres et vogué sur les vagues de son passé. À la suite de ce voyage, nous avons prêté notre plume pour raconter son histoire.

Il y a 2 ans, Chaoz était un naufragé. L'animal a essuyé de violentes tempêtes au cours de son existence ; une mauvaise chute l'a notamment laissé avec un syndrome de la queue de cheval (compression des nerfs au niveau de l'arrière-train). Parce qu'il souffre d'incontinences urinaire et fécale depuis cet accident tragique, son ancien propriétaire l'a emmené chez le vétérinaire pour l'euthanasier. C'est ainsi qu'aurait dû se terminer son périple quelque peu chaotique...

Mais le professionnel de santé en a décidé autrement et a contacté les bénévoles de Cat's City Cergy, lesquels ont immédiatement accepté de le prendre en charge. Après avoir ramé dangereusement vers la mort, le chat a embarqué sur un autre bateau : direction la vie.

Les bénévoles aux petits soins avec leur protégé

Chaoz est un survivant. Après être arrivé à bon port, le chat a reçu tous les soins nécessaires de la part de ses sauveurs. Ces derniers lui ont aménagé un petit nid douillet, où il se sent comme à la maison.

« Il a été amputé de la queue bien avant sa venue chez nous, a expliqué Lucie à l'équipe rédactionnelle de Woopets, il urine en permanence par petites gouttes. Nous lui avons rasé le bas du corps, nous le lavons et lui appliquons une crème car la peau de son postérieur s'irrite facilement. »

L'équipe remue ciel et terre pour le rendre heureux. Toutefois, s'occuper d'un animal handicapé demande beaucoup de travail et de patience. « Nous avons fait le choix de ne pas lui mettre de couche, pour éviter toute macération, a ajouté notre interlocutrice, nous nettoyons le sol et changeons les couchages quotidiennement, 2 fois par jour. »

Le quartier général de l'association se situe dans une grande maison, dont la cour est parfaitement sécurisée afin de permettre aux pensionnaires de flâner à l'air libre. Chaoz a élu domicile au premier étage et tient compagnie à d'autres cabossés de la vie, qui attendent d'être adoptés. Chaoz, quant à lui, a déjà trouvé sa famille pour toujours.

Un chat qui ne demandait qu'à vivre

Comme les volontaires savaient qu'il avait peu de chance de quitter un jour le refuge dans les bras de ses nouveaux propriétaires, ils ont décidé de l'adopter. « Chaoz est au nom de l'association, nous sommes sa famille, nous a confié notre source, comme pour chaque loulou qui passe, nous ferons tout pour que sa vie soit la plus belle possible. »

Depuis cette décision, un planning a été mis en place. Les soigneurs se relaient pour prendre soin de Chaoz. « Il y a au minimum 2 passages par jour. Au moins un bénévole intervient dans la journée, et moi-même je passe tous les soirs pour prodiguer des soins », a indiqué Lucie.

L'amour règne en maître absolu dans ce royaume des chats. Chaoz, âgé d'environ 7 ans, se montre extrêmement affectueux envers les « membres de son foyer ». Qualifié de « chat-chien », il adore les suivre partout et profiter de leur tendresse. « Il a un regard hypnotique, quand on plonge dans ses yeux, on ne veut plus s'en détourner, a estimé notre interlocutrice, ses grands yeux bleus nous remercient quotidiennement. [...] Nous nous occuperons de lui tant que nous le pourrons. »

Quelques années plus tôt, Chaoz a échappé de justesse au trépas. Aujourd'hui, il évolue dans un cadre sécurisant et reçoit toute l'affection qu'il a toujours méritée. La reconnaissance et l'amour brillent de mille feux dans ses prunelles azuréennes.

