  5. Rendu au refuge à cause « de problèmes de logement », ce chien passe plusieurs mois à espérer une adoption définitive

dans la catégorie Emotion

Tous les animaux ne trouvent pas chaussure à leur patte du premier coup. Bear, un chien au regard bleu envoûtant, a connu 2 séjours au refuge de la Lynchburg Humane Society (Virginie, États-Unis), avant de rencontrer la famille de ses rêves.

Illustration : "Rendu au refuge à cause « de problèmes de logement », ce chien passe plusieurs mois à espérer une adoption définitive"
© Lynchburg Humane Society

Bear a connu quelques déboires, et n’a pas eu un début de vie facile. Comme le rapporte Newsweek, ce joli chien aux yeux reflétant le ciel a connu les affres de l’errance avant d’être pris en charge par la Lynchburg Humane Society, située en Virginie, en août 2024.

Grâce au personnel de l’établissement, Bear n’avait plus à lutter pour sa survie. Mais il lui manquait le plus important : une famille aimante et responsable, qui prendrait soin de lui jusqu’à son dernier souffle.

Illustration de l'article : Rendu au refuge à cause « de problèmes de logement », ce chien passe plusieurs mois à espérer une adoption définitive

© Lynchburg Humane Society

Abandonné en raison de problèmes de logement

La chance lui a plus ou moins souri quelque temps après son arrivée au refuge. En effet, Bear a été adopté !

Malheureusement, son bonheur a été de courte durée. 5 mois après son adoption, ce gentil chien a été rendu au personnel de l’établissement, car sa famille avait « des problèmes de logement ».

À la suite de son retour, l’association a essayé de booster sa visibilité en publiant des messages sur les réseaux sociaux. Comme le révèlent nos confrères d’outre-Atlantique, les publications concernant ce Husky croisé de 6 ans ont souvent suscité beaucoup d’attention.

Illustration de l'article : Rendu au refuge à cause « de problèmes de logement », ce chien passe plusieurs mois à espérer une adoption définitive

© Lynchburg Humane Society

Une forte dépendance affective

Un post mis en ligne sur Facebook en septembre 2025 et le décrivant comme un « chien unique » a, par exemple, généré plus de 20 000 vues. Ses anges gardiens y donnaient des détails sur son tempérament, et évoquaient notamment sa forte dépendance affective.

« Tout le monde n’apprécie pas les chiens dépendants et collants, mais pour ceux qui les aiment : Bear vous comprendra, et vous comprendrez Bear, écrivent-ils, il aime tous ceux qu’il rencontre, s’entend bien avec les enfants, et déteste être seul. » Dans l’une des vidéos diffusées par le refuge, on voit d’ailleurs le pauvre toutou hurler dans son chenil, tant la solitude le pèse.

Bien que les publications « fonctionnassent bien sur les réseaux », Bear « ne suscitait pas beaucoup d’intérêt dans la vie réelle ». Jusqu’au jour où le bonheur a fini par pointer le bout de sa truffe…

A lire aussi : Fébrile avant la rencontre, ce grand-père réalise le rêve de sa vie en adoptant un adorable Loulou de Poméranie (vidéo)

« C’est Bear qui les a conquis »

Au cours du mois d’octobre, une famille qui avait adopté un adorable chien nommé Tater, aujourd’hui décédé et qui avait vécu longtemps au refuge, a ressenti le grand frisson du coup de foudre lors de sa rencontre avec Bear.

« Ils voulaient sauver un autre chien en séjour prolongé, indique une porte-parole de l’association, ils en ont rencontré quelques-uns, mais c’est Bear qui les a conquis ! » Désormais, le magnifique toutou s’épanouit dans sa nouvelle maison. Il a reçu le plus beau cadeau de Noël qu’un pensionnaire de refuge puisse espérer : une famille aimante pour la vie.

