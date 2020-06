Abandonnés en plein milieu d'une route, ces chiots se sont maintenus en vie grâce à leur solidarité

5 chiots ont été arrachés à l’hostilité de la rue. Malades et mal-nourris, ils n’avaient que leur union pour survivre.

Abandonnés dans la rue sans eau ni nourriture, des chiens ont été retrouvés par la filiale turque de Rescuers Without Borders qui est une organisation basée en Amérique. Voyant les photos prises à Iskilip, en Turquie, Crystal Carson, la cofondatrice de l’organisation, a compris que les pauvres bêtes avaient été dehors des semaines durant.

La météo n’était pas bonne et les températures étaient très basses, raconte Carson au Dodo. Pour se réchauffer, les chiens devaient se serrer aussi fort qu’ils pouvaient. Il leur fallait aussi se procurer des abris et ils n’ont pas trouvé mieux que des débris et des chantiers.

Rescuers Without Borders s’occupe de sauver des centaines de chiens qui se réfugient dans une décharge à Corum, en Turquie. Les chiots récemment découverts risquaient de ne pas trouver de place dans le refuge qui était complet. Mais les bénévoles ne comptaient pas les laisser à leur sort.

Etant en Amérique, il a été difficile pour Carson de trouver quelqu’un pour s’occuper des chiots et les emmener chez le vétérinaire. En effet, les animaux ont la gale et cela inquiète les refuges locaux car ils risquent de contaminer les autres chiens. Mais elle y est parvenue. Ils ont été transférés dans une clinique à Ankara.

Egalement atteints de parasites, l’un des chiots n’a pas survécu. Ils seront traités à la clinique pendant quelques semaines. Ils seront également en mesure d’apprendre à être sociables car ils sont encore jeunes. Lorsqu’ils seront guéris et vaccinés, ils pourront être transférés en Amérique et être adoptés. En attendant, une famille d’accueil reste introuvable, bien que les frais soient à la charge de l’organisation.

