Une femme voit un papillon se poser sur la truffe de son Pitbull et filme la scène pour contredire les clichés sur la race (vidéo)

Alors qu’il se prélassait tranquillement au soleil, un Pitbull a laissé un papillon se poser délicatement sur sa truffe sans chercher à l’effrayer. Cet échange à la fois bref et d’une grande douceur a profondément attendri les internautes qui y ont vu une scène aussi poétique qu’inattendue.

Kayla, alias « @kaylacherry16 » sur TikTok, est l'heureuse propriétaire de 2 chiens de race Pitbull, un mâle et une femelle qui débordent de tendresse. Sa famille compte également un adorable chat roux.



@kaylacherry16 / TikTok

Ses 3 compagnons à fourrure sont les stars de bon nombre des vidéos qu'elle partage.

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@kaylacherry16 / TikTok

L'une de ces séquences, toutefois, est particulièrement attendrissante et est rapidement devenue virale. Mise en ligne le 12 avril 2026 sur TikTok, où elle a généré 1,2 million de vues, et relayée par PetHelpful , elle rappelle que les Pitbulls peuvent être aussi doux que les chiens d'autres races, pour peu qu'ils reçoivent une éducation et une socialisation de qualité.

Dans la vidéo en question, les 2 amis canins de Kayla s'amusent calmement dehors, tout en profitant d'un agréable bain de soleil. Alors que la chienne est couchée sur le gravier et occupée à mâchouiller, son frère, lui, est surpris par l'arrivée d'un invité inattendu ; il s'agit d'un superbe papillon.

L'élégant lépidoptère vole autour du canidé, puis décide de se poser sur sa truffe. Semblant à la fois intrigué et ravi, il n'essaie à aucun moment de le chasser, bien au contraire.

« Le papillon reconnaît un beau garçon »

Le papillon finit par s'en aller. Son éphémère ami continue de l'observer attentivement pendant qu'il s'éloigne, se disant peut-être qu'il aurait bien aimé passer plus de temps en sa compagnie.

Sa sœur n'a pas accordé la moindre attention à la scène, contrairement aux internautes qui ont été touchés et nombreux à réagir en commentaires. « Votre chien est une princesse Disney maintenant », a ainsi écrit DiamondEars27. NostalgicMama a, pour sa part, comparé le chien à Chance, le Bouledogue Américain du film « L'Incroyable Voyage ». « Le papillon reconnaît un beau garçon. Trop mignon ! », a commenté Angel | American in Germany.

Voici la vidéo :

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