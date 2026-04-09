Jugé inapte au travail et menacé d’euthanasie, ce chien repéré par une policière devient son partenaire pour la lutte anti-drogue

Traînant une étiquette de chien trop agressif pour intégrer la police, Sev a failli être euthanasié dans un chenil. Grâce à la détermination de Kayla Daniels, il est aujourd’hui un chien policier exemplaire, capable d'effectuer des missions de pistage, détection de stupéfiants et interpellation.

Sev, un croisé Berger Belge Malinois / Berger Allemand, est né non pas aux Etats-Unis, mais en République Tchèque. Il était censé intégrer la police en Virginie, mais il avait été jugé trop agressif pour le travail. Il avait ainsi été placé en chenil où il risquait l'euthanasie. Le chien qui se trouvait dans le box voisin n'y avait d'ailleurs pas échappé.

Un appel à l'aide au sujet de Sev avait été lancé sur Facebook et attiré l'attention de la sergente Kayla Daniels, du bureau du shérif du comté de Jefferson, dans l'Etat du Tennessee.

Possédant une longue expérience en éducation canine, elle se sentait prête à relever le défi, mais s'était vite rendu compte qu'elle était face à un challenge presque insurmontable. Elle était la seule personne à croire en lui.



Jefferson County Sheriff's Office,Tennessee / Facebook

Lorsqu'elle l'a rencontré au chenil, il portait une muselière et affichait une posture particulièrement hostile.

Au cours de son premier mois d'apprentissage, Sev a mordu Kayla Daniels. « Je lui avais demandé de lâcher prise et de revenir au pied, mais il ne s’est pas rapproché comme je le voulais, raconte-t-elle à WVLT , qui rapporte cette histoire. Sans réfléchir, j’ai attrapé son collier pour le rapprocher, et il m’a mordue au bras, assez violemment. »

La policière aurait pu baisser les bras, mais cela aurait été mal la connaître. Elle savait que ce chien avait du potentiel, mais aussi qu'elle devait aller au bout pour espérer le sauver. « Je ne voulais pas abandonner, parce qu’il n’avait vraiment aucune autre option, dit-elle à ce propos. J’étais un peu sa dernière chance. Alors j’ai continué et espéré le meilleur. »

« Nous avons une confiance mutuelle »

Le binôme a poursuivi le travail, et le quadrupède a réalisé des progrès remarquables. « Aujourd’hui, il peut se coucher sur le dos devant moi, se réjouit sa maîtresse. Je peux le chouchouter, le caresser, comme un chien de compagnie, ce qui était impossible au début. Maintenant, il se sent suffisamment en sécurité pour baisser sa garde avec moi, et nous avons une confiance mutuelle. »

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Jefferson County Sheriff's Office,Tennessee / Facebook

Sev est devenu pleinement opérationnel en tant que chien spécialisé en détection de stupéfiants, pistage et interpellation. Au sein de l'unité anti-drogue du bureau du shérif, il a contribué à plusieurs saisies importantes de substances illicites.