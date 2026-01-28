Intriguée par la présence d'une chienne assise seule dans un bus, une usagère alerte les services animaliers et permet des retrouvailles émouvantes

Lily se souviendra longtemps de son voyage en bus. Cette gentille chienne, assise sagement sur un siège, a attiré l’attention d’une usagère américaine qui a tout fait pour l’aider à retrouver sa famille. Grâce à son intervention, la boule de poils a été mise en sécurité.

En s’installant dans un bus de la compagnie Regional Transportation District (RTD), qui dessert Denver et ses environs dans le Colorado, une femme a été surprise de trouver une chienne seule, sagement assise sur un siège.

Inquiète pour elle, la bonne samaritaine a aussitôt contacté le service de contrôle des animaux, qui a récupéré l’animal à une station située dans le comté d’Adams. Comme le rapporte CBS News, la boule de poils était probablement montée dans l’autocar depuis le sud de Denver.

© CBS News (capture d'écran)

Plusieurs jours de recherches

Par la suite, les membres du Riverdale Animal Shelter, un refuge basé à Brighton, a pris le relai et mis la chienne de 2 ans en sécurité. En arrivant dans la structure d’accueil, la boule de poils a eu droit à un contrôle. Ses bienfaiteurs ont notamment passé le lecteur de puce électronique d’identification. Malheureusement, ses informations n’étaient pas à jour…

Déterminés à retrouver la famille de leur adorable protégée, Tabitha Gormley et son équipe ont effectué un véritable travail d’enquête. Durant plusieurs jours, ils ont épluché les avis de recherche et multiplié les contacts. Jusqu’à ce que la bonne nouvelle pointe le bout de son petit museau…

© CBS News (capture d'écran)

Des retrouvailles émouvantes

Après 11 jours d’efforts acharnés, les membres du refuge ont réussi à identifier les adoptants de la chienne, qui répond au doux nom de Lily.

Heureux de recevoir leur appel inespéré, ses propriétaires se sont précipités sur les lieux pour plonger dans ses pattes qui leur avaient tant manqué. Une vidéo, publiée sur le réseau social Instagram, montre les retrouvailles émouvantes. Après avoir reconnu ses humains préférés, Lily leur a sauté dessus pour les combler de bisous.

« Merci à tous ceux qui ont aidé à faire passer le mot et à rendre ces retrouvailles possibles », conclut le refuge de Riverdale. L’attention et l’appel de l’usagère du bus ont joué un rôle majeur dans cette histoire : grâce à son intervention, Lily a été mise en sécurité et a pu retrouver les bras réconfortants de sa famille bien-aimée.

