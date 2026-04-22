Un Golden Retriever formé pour la thérapie en milieu hospitaliier apaise les voyageurs lors d'un long trajet en train (vidéo)

Lors d’un trajet en train en Angleterre, Max, un Golden Retriever devenu chien de thérapie, a profondément attendri les passagers par sa simple présence. Filmée puis partagée sur les réseaux sociaux, la scène a rapidement fait le tour du web, tant elle illustre le pouvoir apaisant de ce compagnon hors du commun.

Le Royal Trinity Hospice est un centre de soins palliatifs à Londres. Il est donc principalement destiné aux patients en fin de vie. Ces derniers ont plus que jamais besoin de réconfort, tout comme leurs familles d'ailleurs. Ils peuvent compter pour cela sur Max, un adorable Golden Retriever de 2 ans. Ce chien de thérapie leur rend régulièrement visite, partageant avec eux sa bonne humeur et sa douceur.



therapydogmax_ / Instagram

Star du Royal Trinity Hospice, qui parle de lui sur son site , Max n'est pas né en Angleterre, mais à Singapour. Son propriétaire Christopher Jenkins l'avait adopté et amené au Royaume-Uni en 2024 après le décès de son frère.

Christopher Jenkins avait décidé de rentrer au pays pour soutenir sa mère endeuillée. Il avait pu voir à quel point son chien faisait du bien à cette dernière.

« A un moment où ma mère avait naturellement du mal à faire face et ne voulait pas quitter la maison, Max semblait simplement savoir quoi faire, raconte, en effet, son maître. Sa présence était apaisante et il apportait un sentiment de réconfort qui a fait une réelle différence. »

Par la suite, alors Christopher Jenkins était dans un café de Londres avec un ami, celui-ci avait été subjugué par l'extrême gentillesse de Max à l'égard des clients. Il lui avait alors suggéré d'en faire un chien de thérapie. Il avait suivi son conseil…

« Il suffit d’un Golden Retriever qui se promène pour vous remonter le moral »

Le Golden Retriever a effectivement réalisé son apprentissage au sein de l'association Pets As Therapy et est officiellement devenu chien de thérapie.

Le quadrupède fait des heureux partout où il va, y compris dans les transports en commun. Il a récemment été filmé alors qu'il était à bord d'un train reliant London Paddington à Swansea.

Dans la vidéo partagée sur Instagram, on le voit marcher lentement dans l'allée centrale, au milieu des passagers qui le caressent et arborent de larges sourires.

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La séquence est rapidement devenue virale. « Dans un train bondé, il suffit d’un Golden Retriever qui se promène pour vous remonter le moral », indique le texte incrusté. La voici :

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La présence d’un chien de thérapie comme Max peut être très apaisante, mais il est important de respecter son rôle pour garantir son bien-être et l’efficacité de sa mission. Comment ?