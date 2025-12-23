« Je savais que je pouvais faire une différence en l'adoptant », une étudiante vétérinaire a le coup de foudre pour un chien hospitalisé après une opération délicate
Fragile mais incroyablement courageux, un jeune chien passé par un refuge a récemment traversé une épreuve médicale hors du commun avant de voir sa vie prendre un tournant inattendu. Sauvé grâce à un élan de solidarité et au dévouement de vétérinaires, il a aujourd’hui trouvé une amie humaine prête à l’accompagner pour la vie.
Un chiot provenant d’un refuge et atteint d’une pathologie cardiaque potentiellement fatale a subi une intervention chirurgicale longue et complexe. Une fois rétabli, il a vécu un autre tournant décisif dans sa jeune vie, puisqu’il a rapidement trouvé une famille aimante, rapportait WQOW.
Ricky vivait au refuge de la Dane County Humane Society à Madison dans l’Etat du Wisconsin (Etats-Unis). Sa maladie nécessitait une opération difficile et coûteuse. Une cagnotte solidaire avait été créée, ce qui avait permis de réunir les fonds requis.
L’intervention s’est déroulée avec succès. Elle a été réalisée par une équipe de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de l’Illinois. Après cela, le chiot a effectué sa convalescence au sein d’une famille d’accueil pendant une semaine. A l’issue de cette phase, Ricky a pu rentrer dans le Wisconsin, et les vétérinaires ont estimé qu’il pouvait désormais être proposé à l’adoption.
Le quadrupède n’a pas eu à attendre longtemps. Une étudiante vétérinaire ayant pris part à ses soins était tombée sous son charme pendant son hospitalisation. Lorsqu’elle a appris que l’on cherchait une maison pour Ricky, elle a contacté la Dane County Humane Society pour lui faire part de son souhait de l’adopter. L’adoption a été officialisée peu après.
“Je savais que je pouvais faire une différence en l'adoptant”
"Je savais que la rencontre entre Ricky et moi était une évidence, dit la jeune femme à WQOW. Etant étudiante vétérinaire et ayant déjà acquis la formation et les connaissances nécessaires sur sa maladie, je savais que je pouvais faire une différence en l'adoptant, alors je l'ai fait.”
Le jeune chien ne s’appelle plus Ricky ; son adoptante a décidé de le nommer Beni. Il a pu découvrir son nouveau foyer, ainsi que Bella, la chienne de l’étudiante vétérinaire. Les 2 congénères sont déjà devenus de très bons amis.
