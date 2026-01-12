Sa fille lui promet une surprise et filme le moment où elle découvre que sa chienne est vivante (vidéo)

Pour de nombreuses personnes, les animaux de compagnie représentent de véritables membres de la famille à part entière. Quand une chienne nommée Sassy a soudainement disparu, son humaine préférée a sombré dans une tristesse profonde. Jusqu’au jour où la fille de cette dernière lui a téléphoné pour lui annoncer qu’elle lui apportait « son cadeau de Noël à l’avance »…

Sassy est une petite chienne adorable, qui a soudainement disparu de la cour de sa famille. La boule de poils est restée introuvable pendant une semaine, au grand dam de ses proches. « Ma mère pensait qu’un animal sauvage l’avait attrapée, explique Carrie Wells, la fille de l’adoptante de Sassy, elle était dévastée par la perte de sa chienne. »

7 jours plus tard, l’angoisse interminable a laissé place à la joie. Comme le rapporte The Dodo, Carrie a reçu l’appel inespéré d’un vétérinaire de la région qui lui a partagé une nouvelle incroyable. Le canidé était en sécurité dans son cabinet, après qu’un bon samaritain l’a trouvé en train d’errer seul dans la rue.

About a week ago, my mom's little dog, Sassy, vanished from my moms fenced-in back porch. My mom thought a wild animal must have gotten her. My mom was heartbroken for the loss of her dog. Today, I was called from a TCAC, about what might possibly be my mom's dog. It was Sassy! I called my mom to make she she was home and told her I was bringing her Christmas present early. Her reaction was priceless!

« J’en ai les larmes aux yeux »

Désireuse de faire une surprise à sa mère pétrie de tristesse, Carrie l’a appelée pour lui annoncer avoir « un cadeau de Noël en avance ». En arrivant chez elle avec la boule de poils, sa maman a tout simplement explosé de joie. « Sa réaction était inestimable », confie la jeune femme.

Lors de ces retrouvailles émouvantes, l’adoptante de Sassy a pleuré à chaudes larmes. La chienne était au comble du bonheur également. Une vidéo immortalisant la scène a atteint 5,9 millions de vue depuis sa mise en ligne sur TikTok et 1,5 million de mentions « j’aime ».

« L'angoisse de perdre un animal, de ne pas savoir ce qui s'est passé, ni même s'il est encore en vie… C'est insupportable, écrit une internaute, le soulagement qu’elle a dû ressentir… J’en ai les larmes aux yeux. »

Un magnifique cadeau de Noël

Personne ne sait exactement comment la chienne s’est sauvée et ce qu’elle a traversé durant ces journées d’errance. « Je suppose qu’elle a escaladé la clôture, déclare Carrie, c’est la seule explication que nous ayons trouvée pour le moment. Je suis juste contente qu’elle soit rentrée chez ma mère. »

Pour Sassy et son humaine préférée, leurs retrouvailles constituent le plus beau des cadeaux de Noël !