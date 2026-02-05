Refusant de se laisser abattre par le poids des années, cette Golden Retriever séniore fait de son mieux pour continuer à jouer avec les plus jeunes (vidéo)

Entre tendresse et pincement au cœur, une courte vidéo a récemment ému des milliers d’internautes. On y découvre une chienne âgée, déterminée à ne pas se laisser distancer malgré le temps qui passe, dans une scène du quotidien aussi simple que touchante. Un moment sincère qui rappelle combien l’amour et la volonté peuvent parfois dépasser les limites du corps.

Zoey, Harley et Dexter forment un adorable trio de chiens, tous de race Golden Retriever et faisant le bonheur de leur famille. Cette dernière, qui vit à Orlando dans l’Etat de la Floride (Etats-Unis) ne s’ennuie jamais, les quadrupèdes trouvant toujours le moyen d’amuser la galerie et d’attendrir leurs humains.

Les internautes ont, eux aussi, droit à ce bonheur partagé grâce au compte TikTok “@theorlandogoldens” où les aventures de ces chiens sont suivies par près d’un millier de followers.

Zoey est la doyenne de la meute. Ses frère et soeur sont bien plus jeunes et donc plus énergiques, mais elle fait de son mieux pour ne pas être à la traîne, en particulier lors des séances de jeu.

La chienne séniore n’a pas l’intention de perdre son âme de chiot, et cette volonté est manifeste dans les différentes vidéos où elle apparaît, même si son corps ne suit évidemment pas toujours.

Zoey n’a plus ses pattes d’antan, mais elle tient à faire savoir à ses congénères et au reste de la maisonnée qu’elle ne compte pas rester en retrait pour ayant.

On peut s’en rendre compte en découvrant une vidéo particulièrement touchante, mise en ligne le 21 janvier 2026 sur TikTok, où elle est devenue virale en générant plus d’un demi-million de vue, et relayée par PetHelpful . La voici :

Une place spéciale

“Voir ma chienne âgée essayer de s'intégrer parmi les jeunes chiens me brise le cœur”, indique le texte incrusté.

@theorlandogoldenss / TikTok

On ne peut effectivement pas s’empêcher de s’émouvoir en voyant cette chienne âgée essayer de suivre le rythme de jeu endiablé de ses frère et soeur, puis pris dans les bras de sa maîtresse tentant de la réconforter.

Zoey a incontestablement une place spéciale dans cette famille et dans les coeurs.